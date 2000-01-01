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Кац встретил Макрона в аэропорту | Фото:22.01 09:10   MIGnews.com

Кац встретил Макрона в аэропорту

Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац в аэропорту имени Бен-Гуриона встретил президента Франции Эммануэля Макрона, прибывшего на мероприятия по случаю 75-летию со дня освобождения узников Освенцима.

Так. французский лидер прибыл в Израиль вечером вторника, 21 января, сообщает пресс-служба МИД.

"Приезд лидеров разных стран мира символизирует их приверженность памяти о Холокосте и борьбе с антисемитизмом", - заявил Кац, поблагодарив Макрона за его приезд.


Стоит отметить, что в четверг, 23 января, глава МИД также встретит президента Российской Федерации Владимира Путина, а также вице-президента Соединенных Штатов Америки Майка Пенса, после чего делегации направятся на официальную церемонию в мемориальный комплекс истории Холокоста "Яд Ва-шем".


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