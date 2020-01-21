22.01 08:19 MIGnews.com

Форум памяти Холокоста: появился полный список гостей

I welcome the leaders from around the world who are coming here, to Jerusalem, to mark with us 75 years since the liberation of the Auschwitz extermination camp.

It is important that they remember where we came from, and it is important that they see what we have achieved. pic.twitter.com/8kX9ubTejO — PM of Israel (@IsraeliPM) January 21, 2020

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Официальные мероприятия пятого Всемирного форума памяти Холокоста начнутся вечером среды, 22 января, с официального ужина в резиденции президента Израиля Реувена Ривлина, в котором примут участие четыре десятка иностранных делегаций.В главном же мероприятии запланировано участие высокопоставленных делегаций из 49 стран, сообщает интернет-издание The Jerusalem Post.Так, иностранные лидеры уже начали прибывать в Израиль еще во вторник. В среду также прилетят многие лидеры, в числе которых два короля, Великий князь и два наследных принца.В свою очередь премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху опубликовал видеообращение, в котором приветствовал высокопоставленных гостей."Я приветствую лидеров со всего мира, которые приезжают сюда, в Иерусалим, чтобы отметить с нами 75 лет со дня освобождения концлагеря Освенцим. Важно, чтобы они помнили, откуда мы пришли, и важно, чтобы они видели, чего мы достигли", - заявил Нетаниягу.Кроме того, канцелярия премьера уже подтвердила встречи с вице-президентом Соединенных Штатов Америки Майком Пенсом, а также президентами Российской Федерации и Франции Владимиром Путиным и Эммануэлем Макроном соответственно.Мало того, официальной встречи с Нетаниягу запросили почти все пребывающие в страну лидеры, и теперь канцелярия премьер-министра пытается найти время максимального их количества.Кроме того, появился полный список 47-ми высокопоставленных лиц, которые уже подтвердили свое участие в памятных мероприятиях по состоянию 21 января:1. Президент Албании Илир Мета;2. Президент Армении Армен Саркисян;3. Президент Аргентины Альберто Фернандес;4. Генерал-губернатор Австралии Дэвид Херли;5. Президент Австрии Александр ван дер Беллен;6. Председатель Меджлиса Азербайджана Огтай Асадов;7. Председатель Палаты представителей Беларуси Владимир Андрейченко;8. Король Бельгии Филипп;9. Председатель Президиума Боснии и Герцеговины Желько Комшич;10. Президент Болгарии Румен Радев;11. Генерал-губернатор Канады Джули Пайетт;12. Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович;13. Президент Кипра Никос Анастасиадес;14. Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш;15. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен;16. Президент Европейского Совета Шарль Мишель;17. Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Лейен;18. Президент Европарламента Дэвид Сассоли;19. Президент Финляндии Саули Ниинистё;20. Президент Франции Эммануэль Макрон;21. Президент Грузии Саломе Зурабишвили;22. Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер;23. Президент Греции Прокопиос Павлопулос;24. Представитель Ватикана Кардинал Курт Кох;25. Президент Венгрии Янош Адер;26. Президент Исландии Гудни Торласиус Йоханнессон;27. Президент Италии Серхио Маттарелла;28. Председатель Сейма Латвии Инара Мурниеце;29. Великий Князь Люксембургский Анри;30. Президент Молдовы Игорь Додон;31. Государственный министр Монако Серж Тель;32. Президент Черногории Мило Жуканович;33. Король Нидерландов Виллем-Александр;34. Президент Северной Македонии Стево Пендаровски;35. Наследный принц Норвегии Хокон;36. Президент Португалии Марсело Ребело де Соуза;37. Президент Румынии Клаус Йоханнис;38. Президент Российской Федерации Владимир Путин;39. Президент Сербии Александар Вучич;40. Президент Словакии Зузана Чапутова;41. Президент Словении Борут Пахор;42. Король Испании Фелипе VI;43. Премьер-министр Швеции Стефан Лефвен;44. Президент Украины Владимир Зеленский;45. Принц Уэльский Чарльз, Великобритания;46. Вице-президент США Майк Пенс47. Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси.