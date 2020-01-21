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Форум памяти Холокоста: появился полный список гостей | Фото:22.01 08:19   MIGnews.com

Форум памяти Холокоста: появился полный список гостей

Официальные мероприятия пятого Всемирного форума памяти Холокоста начнутся вечером среды, 22 января, с официального ужина в резиденции президента Израиля Реувена Ривлина, в котором примут участие четыре десятка иностранных делегаций.

В главном же мероприятии запланировано участие высокопоставленных делегаций из 49 стран, сообщает интернет-издание The Jerusalem Post.

Так, иностранные лидеры уже начали прибывать в Израиль еще во вторник. В среду также прилетят многие лидеры, в числе которых два короля, Великий князь и два наследных принца.

В свою очередь премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху опубликовал видеообращение, в котором приветствовал высокопоставленных гостей.

"Я приветствую лидеров со всего мира, которые приезжают сюда, в Иерусалим, чтобы отметить с нами 75 лет со дня освобождения концлагеря Освенцим. Важно, чтобы они помнили, откуда мы пришли, и важно, чтобы они видели, чего мы достигли", - заявил Нетаниягу.



Кроме того, канцелярия премьера уже подтвердила встречи с вице-президентом Соединенных Штатов Америки Майком Пенсом, а также президентами Российской Федерации и Франции Владимиром Путиным и Эммануэлем Макроном соответственно.

Мало того, официальной встречи с Нетаниягу запросили почти все пребывающие в страну лидеры, и теперь канцелярия премьер-министра пытается найти время максимального их количества.

Кроме того, появился полный список 47-ми высокопоставленных лиц, которые уже подтвердили свое участие в памятных мероприятиях по состоянию 21 января:

1. Президент Албании Илир Мета;
2. Президент Армении Армен Саркисян;
3. Президент Аргентины Альберто Фернандес;
4. Генерал-губернатор Австралии Дэвид Херли;
5. Президент Австрии Александр ван дер Беллен;
6. Председатель Меджлиса Азербайджана Огтай Асадов;
7. Председатель Палаты представителей Беларуси Владимир Андрейченко;
8. Король Бельгии Филипп;
9. Председатель Президиума Боснии и Герцеговины Желько Комшич;
10. Президент Болгарии Румен Радев;
11. Генерал-губернатор Канады Джули Пайетт;
12. Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович;
13. Президент Кипра Никос Анастасиадес;
14. Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш;
15. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен;
16. Президент Европейского Совета Шарль Мишель;
17. Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Лейен;
18. Президент Европарламента Дэвид Сассоли;
19. Президент Финляндии Саули Ниинистё;
20. Президент Франции Эммануэль Макрон;
21. Президент Грузии Саломе Зурабишвили;
22. Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер;
23. Президент Греции Прокопиос Павлопулос;
24. Представитель Ватикана Кардинал Курт Кох;
25. Президент Венгрии Янош Адер;
26. Президент Исландии Гудни Торласиус Йоханнессон;
27. Президент Италии Серхио Маттарелла;
28. Председатель Сейма Латвии Инара Мурниеце;
29. Великий Князь Люксембургский Анри;
30. Президент Молдовы Игорь Додон;
31. Государственный министр Монако Серж Тель;
32. Президент Черногории Мило Жуканович;
33. Король Нидерландов Виллем-Александр;
34. Президент Северной Македонии Стево Пендаровски;
35. Наследный принц Норвегии Хокон;
36. Президент Португалии Марсело Ребело де Соуза;
37. Президент Румынии Клаус Йоханнис;
38. Президент Российской Федерации Владимир Путин;
39. Президент Сербии Александар Вучич;
40. Президент Словакии Зузана Чапутова;
41. Президент Словении Борут Пахор;
42. Король Испании Фелипе VI;
43. Премьер-министр Швеции Стефан Лефвен;
44. Президент Украины Владимир Зеленский;
45. Принц Уэльский Чарльз, Великобритания;
46. Вице-президент США Майк Пенс
47. Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси.


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