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Прошедший день: самые инте | Фото:23.01 06:00   MIGnews.com

Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить

ЧП на базе Хацор: 3 самолета практически выведены из строя. Израильские СМИ пишут, что ущерб от наводнения на базе ВВС Хацор в начале января оказался значительнее, чем сообщалось ранее.

Израиль передает России Александровское подворье. Газета Маарив сообщает, что Израиль, в рамках сделки по помилованию Наамы Иссахар, начал процесс передачи России Александровского подворья в Иерусалиме.

Из-за Иссахар: Израиль втянут в раздор России и Польши. 12-й канал израильского ТВ сообщает, что российская сторона не ограничится получением Александровского подворья в Иерусалиме в обмен на помилование Наамы Иссахар.

Соглашение с Россией - плевок в лицо общины LGBT Израиля. Господин Ницан Горовиц, лидер партии Мерец и глава фракции Демократический лагерь обрушился с жесткой критикой на соглашение между Российской Федерацией и Израилем об усыновлении детей.

В Иране застрелен командующий силами безопасности. Как сообщает информационное агентство IRNA, командующий иранскими силами Басидж Абдолхоссейн Моджаддами был застрелен перед своим домом в среду, 22 января, в провинции Хузестан Ирана.


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