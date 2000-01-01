23.01 06:00 MIGnews.com
Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить
ЧП на базе Хацор: 3 самолета практически выведены из строя
. Израильские СМИ пишут, что ущерб от наводнения на базе ВВС Хацор в начале января оказался значительнее, чем сообщалось ранее.
Израиль передает России Александровское подворье
. Газета Маарив сообщает, что Израиль, в рамках сделки по помилованию Наамы Иссахар, начал процесс передачи России Александровского подворья в Иерусалиме.
Из-за Иссахар: Израиль втянут в раздор России и Польши
. 12-й канал израильского ТВ сообщает, что российская сторона не ограничится получением Александровского подворья в Иерусалиме в обмен на помилование Наамы Иссахар.
Соглашение с Россией - плевок в лицо общины LGBT Израиля
. Господин Ницан Горовиц, лидер партии Мерец и глава фракции Демократический лагерь обрушился с жесткой критикой на соглашение между Российской Федерацией и Израилем об усыновлении детей.
В Иране застрелен командующий силами безопасности
. Как сообщает информационное агентство IRNA, командующий иранскими силами Басидж Абдолхоссейн Моджаддами был застрелен перед своим домом в среду, 22 января, в провинции Хузестан Ирана.
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