Rambler's Top100








Опросы




Nakonu.com











Джаред Кушнер и Ави Берковиц отменили поездку в Израиль | Фото:22.01 18:16   MIGnews.com

Джаред Кушнер и Ави Берковиц отменили поездку в Израиль

Джаред Кушнер, старший советник президента США Дональда Трампа, и Ави Берковиц, специальный представитель по международным переговорам, отложили свою поездку в Израиль, подтвердил The Jerusalem Post.

"Исраэль Хайом" впервые сообщило, что делегация США не поедет в Израиль. Они вернулись в Вашингтон вместе с Трампом всего за несколько часов до того, как они должны были приземлиться в Тель-Авиве.

Чиновник из администрации Трампа сообщил, что команда решила пропустить поездку "после того, как их рейс был задержан из-за погодных условий". Пока неясно, собирается ли делегация перенести поездку.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
18:56
Эминем побил свой собственный рекорд по читке текста
18:29
"Кахоль Лаван начала кампанию среди эфиопских репатриантов
17:42
Макрон накричал на израильских охранников в Иерусалиме
17:32
Взрывное устройство приземлилось на пороге дома в Саад
17:21
Посол ООН: аннексия зоны С сокрушит мирный процесс
17:01
Израиль возобновил подачу электроэнергии в ПА
16:41
В Иране застрелен командующий силами безопасности
16:39
Желтые жилеты обесточили крупнейший рынок Европы
16:27
Франция готовится к новым военным операциям в Африке
16:12
В ЦАХАЛ сообщили о рекордно низком количестве смертей
16:01
Вакцинация детей вдвое сокращает риски госпитализации
15:29
Соглашение с Россией - плевок в лицо общины LGBT Израиля
15:24
Глобальный бизнес озвучил мрачные прогнозы на перспективу
15:15
Израиль 20-й в рейтинге ведущей бизнес-школы INSEAD
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus