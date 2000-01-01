22.01 18:16 MIGnews.com

Джаред Кушнер и Ави Берковиц отменили поездку в Израиль

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Джаред Кушнер, старший советник президента США Дональда Трампа, и Ави Берковиц, специальный представитель по международным переговорам, отложили свою поездку в Израиль, подтвердил The Jerusalem Post."Исраэль Хайом" впервые сообщило, что делегация США не поедет в Израиль. Они вернулись в Вашингтон вместе с Трампом всего за несколько часов до того, как они должны были приземлиться в Тель-Авиве.Чиновник из администрации Трампа сообщил, что команда решила пропустить поездку "после того, как их рейс был задержан из-за погодных условий". Пока неясно, собирается ли делегация перенести поездку.