22.01 20:54 MIGnews.com

Зеленский предложил ЕС принять Украину на место Британии

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Президент Украины Владимир Зеленский во время форума в Давосе предложил Европейскому союзу принять Украину на место Великобритании.Зеленский отметил, что Украина видит свое будущее в ЕС."Мы видим свое будущее в Европейском союзе. Что должен сделать Европейский союз для Украины - просто принять Украину в Европейский союз. Это очень сложные вещи, хотя мне кажется, что очень простые решения. Мы подписали соглашение об ассоциации с ЕС, мы поддерживаем курс в ЕС. Но мы должны понимать, что не только Украина должна и хочет в Европейский союз", - сказал президент.Также президент Украины обратил внимание на то, что многие страны поддерживают Украину и видят ее будущее в ЕС рядом с собой."Многие страны нас поддерживают и видят будущее Украины в ЕС рядом с собой как равноправного партнера. Но ЕС и некоторые страны также должны хотеть видеть нас в Европейском союзе. Вопрос не в том, когда мы будем в ЕС. Вопрос в том, какой статус будет у Украины в Евросоюзе… Сейчас очень удобное время, может когда одна страна сделала exit, настало время для другой страны сделать enter?", - резюмировал Зеленский.