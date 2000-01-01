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Макрон накричал на сотрудника полиции в Иерусалиме | Фото:22.01 17:42   MIGnews.com

Макрон накричал на израильских охранников в Иерусалиме

Президент Франции Эммануил Макрон разозлился на израильских охранников, которые попытались войти с ним в Базилику Святой Анны в Старом городе Иерусалима. По правилам базилики, которой управляет французское консульство, охранники войти туда не могли.

Однако они не послушались и попытались попасть внутрь. Тогда Макрон разозлился и на повышенных тонах объяснил ситуацию.

"Вы пренебрегаете правилами, которым сотни лет. Мне не нравится то, что вы сделали передо мной, выходите на улицу! Никто не должен никого провоцировать", - сказал он.

После этого президент Франции вошел в базилику один. Представители полиции Израиля заявили, что не имеют к инциденту никакого отношения. Конфликт произошел между представителями ШАБАКа и телохранителями Макрона.






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