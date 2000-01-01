22.01 17:42 MIGnews.com

Макрон накричал на израильских охранников в Иерусалиме

Coup de colère de #Macron contre la police israélienne à Jérusalem. Dans les pas de Chirac en 1996 pic.twitter.com/DKP5ICThTK — Ava Djamshidi (@AvaDjamshidi) 22 января 2020 г.

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Президент Франции Эммануил Макрон разозлился на израильских охранников, которые попытались войти с ним в Базилику Святой Анны в Старом городе Иерусалима. По правилам базилики, которой управляет французское консульство, охранники войти туда не могли.Однако они не послушались и попытались попасть внутрь. Тогда Макрон разозлился и на повышенных тонах объяснил ситуацию."Вы пренебрегаете правилами, которым сотни лет. Мне не нравится то, что вы сделали передо мной, выходите на улицу! Никто не должен никого провоцировать", - сказал он.После этого президент Франции вошел в базилику один. Представители полиции Израиля заявили, что не имеют к инциденту никакого отношения. Конфликт произошел между представителями ШАБАКа и телохранителями Макрона.