Макрон накричал на израильских охранников в Иерусалиме
Президент Франции Эммануил Макрон разозлился на израильских охранников, которые попытались войти с ним в Базилику Святой Анны в Старом городе Иерусалима. По правилам базилики, которой управляет французское консульство, охранники войти туда не могли.
Однако они не послушались и попытались попасть внутрь. Тогда Макрон разозлился и на повышенных тонах объяснил ситуацию.
"Вы пренебрегаете правилами, которым сотни лет. Мне не нравится то, что вы сделали передо мной, выходите на улицу! Никто не должен никого провоцировать", - сказал он.
После этого президент Франции вошел в базилику один. Представители полиции Израиля заявили, что не имеют к инциденту никакого отношения. Конфликт произошел между представителями ШАБАКа и телохранителями Макрона.