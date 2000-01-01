23.01 05:25 MIGnews.com

Принц Чарльз и Грета Тунберг встретились на форуме в Давосе

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Принц Чарльз встретился со шведской эко-активисткой Гретой Тунберг на экономическом форуме в Давосе. Член королевской семьи Великобритании заявил, что изменение климата, глобальное потепление и потеря разнообразия являются "величайшими угрозами, с которыми человечество когда-либо сталкивалось".Они оба выступали на Всемирном экономическом форуме в Давосе.Принц сказал: "Теперь пришло время поднять это на новый уровень. Чтобы обеспечить наше будущее и процветать, нам нужно развивать нашу экономическую модель."Он прибыл в Швейцарию на полностью электрическом автомобиле Jaguar и встретился с Тунберг после выступления.В своей речи принц Чарльз сказал: "Мы находимся в разгар кризиса, который, я надеюсь, теперь хорошо понят. Глобальное изменение климата и разрушительная утрата биоразнообразия являются величайшими угрозами, с которыми человечество когда-либо сталкивалось."