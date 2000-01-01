22.01 15:29 MIGnews.com

Соглашение с Россией - плевок в лицо общины LGBT Израиля

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Господин Ницан Горовиц, лидер партии Мерец и глава фракции Демократический лагерь обрушился с жесткой критикой на соглашение между Российской Федерацией и Израилем об усыновлении детей.Причиной гнева господина Горовица стал тот факт, что в соглашение не оговаривается возможность усыновления детей членами общины LGBT.Горовиц заявил: “Соглашение об усыновлении с Россией - плевок в лицо LGBT. После того, как правительство Нетаниягу запретило гей-общине усыновлять детей и запретило суррогатное материнство для однополых пар в Израиле, Нетаниягу подчиняются LGBT-фобии Путина и теперь топчется по основным правам сотен тысяч граждан Израиля, членов гей-общины. Гей-семьи - такие же семьи, как и все остальные. А потом мы еще его услышим, как он хвалится равенством прав LGBT в ООН. Соглашение об усыновлении - позор для Государства Израиль”.