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Соглашение с Россией - плевок в лицо общины LGBT Израиля 22.01 15:29   MIGnews.com

Соглашение с Россией - плевок в лицо общины LGBT Израиля

Господин Ницан Горовиц, лидер партии Мерец и глава фракции Демократический лагерь обрушился с жесткой критикой на соглашение между Российской Федерацией и Израилем об усыновлении детей.

Причиной гнева господина Горовица стал тот факт, что в соглашение не оговаривается возможность усыновления детей членами общины LGBT.

Горовиц заявил: “Соглашение об усыновлении с Россией - плевок в лицо LGBT. После того, как правительство Нетаниягу запретило гей-общине усыновлять детей и запретило суррогатное материнство для однополых пар в Израиле, Нетаниягу подчиняются LGBT-фобии Путина и теперь топчется по основным правам сотен тысяч граждан Израиля, членов гей-общины.  Гей-семьи - такие же семьи, как и все остальные. А потом мы еще его услышим, как он хвалится равенством прав LGBT в ООН. Соглашение об усыновлении - позор для Государства Израиль”.


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