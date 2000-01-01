Мексиканские власти депортируют мигрантов в Гондурас
Сотни мигрантов из Центральной Америки, которые въехали в южную часть Мексики, были либо оттеснены мексиканскими войсками обратно в Гватемалу, либо отправлены в центры заключения, либо же депортированы обратно в Гондурас. Неизвестное количество ускользнувших от мексиканских властей продолжило путь на север.
Караван, состоящий из тысяч людей отправился из Гондураса в надежде на то, что Мексика предоставит им проход в США. Об этом сообщает AP.
Министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард заявил, что 2400 мигрантов легально въехали в Мексику за выходные. Около 1000 из них обратились за помощью к мексиканским властям в возвращении в свои страны.
Остальные содержались в иммиграционных центрах, пока решались юридические вопросы, которые позволили бы им искать убежище в Мексике и получить временные разрешения на работу в южных штатах Мексики.
Чиновники Гондураса сообщили, что более 600 его граждан должны вернуться на родину в ближайшее время.
По словам мексиканских чиновников, из 1000 человек, которые пытались нелегально въехать в Мексику в понедельник, перебравшись через реку Сушиате, большинство были либо вынуждены вернуться назад, либо были задержаны позже.
Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что правительство пытается защитить мигрантов от опасности, представляемой преступными группировками, орудующими на севере страны.