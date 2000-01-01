22.01 12:23 MIGnews.com

Из-за Иссахар: Израиль втянут в раздор России и Польши

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12-й канал израильского ТВ сообщает, что российская сторона не ограничится получением Александровского подворья в Иерусалиме в обмен на помилование Наамы Иссахар.Россия ожидает, что во время официальных мероприятий Форума Памяти Холокоста премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу выступит с “ясным заявлением относительно исторического контекста второй мировой войны”. Заявление будет сделано на фоне открытия в Иерусалиме памятника жертвам блокады и обороны Ленинграда, участником которой был отец президента России Владимир Путин.Предполагается, что Путин ждет от Нетаниягу официальных заявлений о роли Красной Армии в войне против нацистов - в ситуации раздора между Россией и Польшей по вопросу об исторической вине во второй мировой войне. Русские верят в то, что историческая связь окажет влияние и на текущую политику.Россия также требует возобновления обсуждения вопроса о возвращении в российскую собственность Русского подворья в Иерусалиме, которое было куплено израильским правительством в 60-х годах за символическую цену. Русские обещают дать за подворье “хорошую цену”.На этом список российских требований не заканчивается. Русские требуют прекратить депортации российских туристов, подозреваемых в том, что прибыли в Израиль с целью остаться здесь на заработки а также “снизить уровень израильской активности в Сирии”.