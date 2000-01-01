Rambler's Top100








Опросы




Nakonu.com











Из-за Иссахар: Израиль втянут в раздор России и Польши 22.01 12:23   MIGnews.com

Из-за Иссахар: Израиль втянут в раздор России и Польши

12-й канал израильского ТВ сообщает, что российская сторона не ограничится получением Александровского подворья в Иерусалиме в обмен на помилование Наамы Иссахар.

Россия ожидает, что во время официальных мероприятий Форума Памяти Холокоста премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу выступит с “ясным заявлением относительно исторического контекста второй мировой войны”. Заявление будет сделано на фоне открытия в Иерусалиме памятника жертвам блокады и обороны Ленинграда, участником которой был отец президента России Владимир Путин.

Предполагается, что Путин ждет от Нетаниягу официальных заявлений о роли Красной Армии  в войне против нацистов - в ситуации раздора между Россией и Польшей по вопросу об исторической вине во второй мировой войне. Русские верят в то, что историческая связь окажет влияние и на текущую политику.

Россия также требует возобновления обсуждения вопроса о возвращении в российскую собственность Русского подворья в Иерусалиме, которое было куплено израильским правительством в 60-х годах за символическую цену. Русские обещают дать за подворье “хорошую цену”.

На этом список российских требований не заканчивается. Русские требуют прекратить депортации российских туристов, подозреваемых в том, что прибыли в Израиль с целью остаться здесь на заработки а также “снизить уровень израильской активности в Сирии”.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
12:47
Удары авиации РФ в Сирии: убиты 40 человек
12:30
Роженица скончалась на пороге больницы Хадасса
12:26
Новое правительство Ливана
12:08
Ицхак Герцог встретился с президентом Грузии
12:05
Нетаниягу встретился с Макроном в Иерусалиме
11:47
Программу Малахова о Владе Бахове сняли с эфира  
11:31
Тела убитых ночью террористов останутся в Израиле
11:30
Балерину Захарову спасли от группового изнасилования
11:22
Сауды взломали телефон Джеффа Безоса
11:02
У французов серьезные проблемы со знаниями о Холокосте
10:44
Суицид в Иерусалиме: близость сестер оказалась фатальной
10:20
В ПА недовольны заявлениями Нетаниягу и Ганца
09:59
В Словакии нашли вандалов, осквернивших еврейское кладбище
09:38
У нас были сильные лидеры: Шарон и Александровское подворье
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus