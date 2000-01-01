23.01 02:03 MIGnews.com

США запретят въезд гражданам семи стран

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Соединенные Штаты Америки могут ввести иммиграционные ограничения в отношении граждан семи стран.С соответствующей инициативой выступил президент США Дональд Трамп, сообщает авторитетное издание Politico.Ограничения, которые должны вступить в силу уже 27 января, могут коснуться граждан Беларуси, Киргизии, Эритреи, Мьянмы, Нигерии, Судана и Танзании.Список стран позже может расширяться. При этом речь идет не о полном запрете на въезд в США. Въезд могут ограничить только чиновникам или владельцам определенных категорий виз. Кроме того, гражданам стран могут запретить участвовать в лотерее грин-карт.