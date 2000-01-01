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Столтенберг: миссию в Ираке нужно усилить 22.01 15:03   MIGnews.com

Столтенберг: миссию в Ираке нужно усилить

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг говорит, что Альянс должен усилить свои военные учения в Ираке для того, чтобы его члены не возвращались к бою против экстремистов "Исламского государства".

"Нам нужно зайти основательно и учить. Строить все - от министерства обороны, учреждений, командования и контроля, до подготовки сил. НАТО может это сделать. Мы уже это делаем, но можем нарастить масштаб", - сказал Столтенберг перед членами Европарламента в Брюсселе.

НАТО в 2018 году решил начать учебную миссию в Ираке с привлечением около 500 военнослужащих с целью наращивания вооруженных сил страны, чтобы они могли лучше бороться с экстремистскими группами, такими как ИГИЛ.

Но операция была прекращена после того, как американский ракетный удар в аэропорту Багдада убил генерала Ирана Кассема Сулеймани в начале этого месяца, и правительство Ирака требовало, чтобы иностранные войска покинули его территорию. Когда напряжение росло, президент США Дональд Трамп настаивал на том, что Альянс должен делать больше в регионе.

Однако среди европейских союзников и Канады есть небольшое желание размещать войска, даже если Соединенные Штаты являются сегодня самыми влиятельными из 29 стран-членов НАТО.

"Я твердо верю, что если мы не будем действовать сейчас, мы можем быть вынуждены вернуться к бою", - сказал он парламентариям, пишет WNKY. "Мы должны не допустить, чтобы это повторилось, и поэтому нам нужно нарастить некоторый потенциал (в сфере безопасности) чтобы они могли предотвратить возвращение боевиков "Исламского государства".

"Если мы этого не сделаем, мы наверняка получим большую проблему, и тогда мы можем вернуться на 2-3 года назад к большой боевой операции", - сказал Столтенберг.


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