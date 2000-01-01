У французов серьезные проблемы со знаниями о Холокосте
Ошеломляющие результаты опроса среди взрослых французов раскрывают критические пробелы в знаниях о Холокосте: 25% поколения миллениалов ничего не слышали, или не думают, что слышали о Холокосте. Около половины французских миллениалов не знают о коллаборационизме французского правительства в период Холокоста.
22 января 2020 года Джулиус Берман, президент Конференци по еврейским материальным искам против Германии (Claims Conference), объявил о результатах всестороннего исследования знаний и осведомленности о Холокосте среди взрослых во Франции. В исследовании подчеркиваются как стремление, так и необходимость внедрения образования по Холокосту.
Этот обзор, опубликованный всего за несколько дней до 75-ой годовщины освобождения Освенцима, является четвертым в серии глобальных опросов, проведенных Клеймс Конференс для определения нынешнего состояния знаний о Холокосте во всем мире. Подобно предыдущим опросам, проведенным в США, Канаде и Австрии, результаты исследвания во Франции указывают на тревожные пробелы в знаниях исторических фактов о Холокосте.
«Мы опять наблюдаем значительные пробелы в понимании Холокоста, в знании истории, которое является критически важным», - сказал Берман об опросе во Франции. «Нашего нынешнего образования недостаточно; это подводит нас, и тревожная тенденция невежества в вопросах Холокоста, которую мы наблюдаем во всем мире, требует углубления образования».
Критические пробелы, выявленные во французском исследовании, подтверждают результаты предыдущих опросов: большинство респондентов во Франции (57%) не знают, что в Холокосте были убиты шесть миллионов евреев. Этот процент значительно возрастает (до 69%) среди респондентов поколения миллениалов и поколения Z.
Мэтью Бронфман, председатель оперативной исследовательской группы Клеймс Конференс по обзору знаний и осведомленности о Холокосте, так прокомментировал результаты опроса: «Ужасно осознавать, что молодые поколения не понимают последствий Холокоста. Это была попытка истребления целого народа. Без знаний об этом, как мы можем гарантировать противостояние предубеждениям и бесконтрольной ненависти?»
Исследование во Франции показывает, что более половины опрошенных (52%) считают, что нечто подобное Холокосту может повториться в Европе, и это вызывает тревогу. Стоит отметить, что 36% французских респондентов считают, что нечто подобное Холокосту может произойти в США, и это мнение отражает результаты ранее проведенного в Австрии опроса, который показал, что в этой стране 47% респондентов считают, что нечто подобное Холокосту может произойти в Соединенных Штатах.
Так же, как в опросе, проведенном в Австрии, респонденты из Франции выявили конфликт в вопросе о наследии Холокоста. Подавляющее число (58%) французских респондентов считают, что Франция была как жертвой, так и преступным участником Холокоста.
Существует явная возрастная граница, когда речь идет об осведомленности в истории Холокоста во Франции, в том числе о событиях, связанных с облавой «Вель д’Ив»: всего 56% опрошенных миллениалов и молодежи поколения Z знают об историческом массовом аресте, по сравнению с 74% французских респондентов в целом. Также шокирует уровень знаний о лагере для интернированных Дранси, расположенном в пригороде Парижа - о нём знают лишь 2% всех французских респондентов.
Отрадно отметить, что 82% респондентов считают, что важно продолжать рассказывать о Холокосте, в частности, для того, чтобы это никогда не повторилось. Кроме того, 79% французских респондентов указали, что все ученики должны узнать о Холокосте в школе, а 75% считают, что это должно быть обязательным для изучения в школе. Стремление во Франции к образованию по Холокосту отражает результаты предыдущих исследований в США, Канаде и Австрии, что свидетельствует о консенсусе в этих странах в отношении необходимости образования по Холокосту.
Роберт Эйнес, исполнительный директор Представительного совета французских еврейских органихаций (CRIF) заявил: «К результатам этого исследования нужно отнестись с предельным вниманием. Во Франции было сделано немало для образования по Шоа*, но мы все знаем, что это нужно делать вновь и вновь, адаптируя образовательные программы для каждого поколения. Поэтому мы делаем акцент на важности скорректированного образования и необходимости действовать сообща всем обществом, чтобы добиться результатов». (* - термин «Шоа» используется во Франции вместо термина «Холокост»).
Грег Шнайдер, исполнительный вице-президент Клеймс Конференс, отметил: «Отмечая 75-ую годовщину освобождения Освенцима, очень печально видеть, как падает уровень знаний о Холокосте. Редко удается найти что-либо, о чем мы все можем договориться в глобальном масштабе, но это соглашение о необходимости образования по Холокосту должно быть нашим призывом к действию».
Полные результаты всестороннего исследования знаний и осведомленности о Холокосте среди взрослых во Франции представлены на сайте Клеймс Конференс.
На фото из архива: лагерь для интернированных Данси, Франция