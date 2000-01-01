22.01 09:56 MIGnews.com

Новый генсек ООН будет активно бороться с антисемитизмом

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Новый генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гуттереш будет бороться с антисемитизмом и всеми формами его проявления. Об этом он заявил выступая перед прихожанами в синагоге Парк-Ист, что на Манхеттене.Выступая на специальной службе накануне Международного дня памяти жертв Холокоста, генсек заявил: "Холокост можно описать не только как безумие группы нацистов, но и как кульминацией двух тысячелетней продолжающейся ненависти и дискриминации в отношении евреев".Во время своего первого появления в Нью-Йорке за пределами штаб-квартиры ООН Гуттереш подчеркнул, что антисемитизм является проявлением расизма, а не проблемой религиозного характера.Он также добавил, что обеспокоен "новыми формами и выражениями" ненависти в отношении евреев, свидетельствующими о том, что "антисемитизм процветает". Кроме того, Антониу Гуттереш с сожалением рассказал об антисемитизме в его стране в прошлом, отмечая, что Португалия работает над этой проблемой.Новый генсек также пообещал работать над тем, чтобы "Холокост никогда не был забыт". Данное заявление вызвало бурные аплодисменты аудитории.