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YouTube 22.01 09:56   MIGnews.com

Новый генсек ООН будет активно бороться с антисемитизмом

Новый генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гуттереш будет бороться с антисемитизмом и всеми формами его проявления. Об этом он заявил выступая перед прихожанами в синагоге Парк-Ист, что на Манхеттене.

Выступая на специальной службе накануне Международного дня памяти жертв Холокоста, генсек заявил: "Холокост можно описать не только как безумие группы нацистов, но и как кульминацией двух тысячелетней продолжающейся ненависти и дискриминации в отношении евреев".

Во время своего первого появления в Нью-Йорке за пределами штаб-квартиры ООН Гуттереш подчеркнул, что антисемитизм является проявлением расизма, а не проблемой религиозного характера.

Он также добавил, что обеспокоен "новыми формами и выражениями" ненависти в отношении евреев, свидетельствующими о том, что "антисемитизм процветает". Кроме того, Антониу Гуттереш с сожалением рассказал об антисемитизме в его стране в прошлом, отмечая, что Португалия работает над этой проблемой.

Новый генсек также пообещал работать над тем, чтобы "Холокост никогда не был забыт". Данное заявление вызвало бурные аплодисменты аудитории.
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