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YouTube 22.01 09:03   MIGnews.com

Новый посол США в Израиле намерен жить в Иерусалиме

Дэвид Фридман, новый посол США в Израиле, назначенный 45-м президентом США Дональдом Трампом (пока до сих пор не утвержден сенатом – ред.) должен прибыть в Израиль в конце февраля, чтобы приступить к исполнению своих обязанностей.

Независимо от того, будет ли посольство США перенесено из Тель-Авива в Иерусалим, Фридман заявил о своем намерении жить и работать в столице Израиля. Кроме того, он владеет апартаментами в иерусалимском квартале Комемиют.

Отмечается, что новый посол посещает Израиль несколько раз в год.

Несмотря на то, что Трамп во время предвыборной кампании несколько раз обещал перенести посольство в Иерусалим, МИД Израиля решил не принимать активного участия в данном вопросе. В министерстве считают, что со стороны Израиль не должен выглядеть, как государство оказывающее давление на американского лидера для выполнения противоречивых действий.
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