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YouTube 22.01 08:08   MIGnews.com

Начальника Генштаба ЦАХАЛа выписали из больницы

Начальник Генерального штаба Армии обороны Израиля генерал-лейтенант Гади Айзенкоту был выписан из больницы в субботу вечером, 21 января. Днями ранее начальник Генштаба перенес операцию по хирургическому удалению злокачественной опухоли предстательной железы – простатэктомию.

По словам врачей больницы "Бейлинсон" в Петах-Тикве на восстановление Айзенкота уйдет две недели. Пока начальник Генштаба будет отдыхать дома, его обязанности временно исполняет генерал-майор Яир Голан. Военный чиновник отметил, что здоровье Айзенкота находится в нормальном состоянии и операция никак не повлияет на его работу.
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