22.01 07:38 MIGnews.com

Гигантский марш против Трампа в Лос-Анджелесе

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Сотни тысяч людей вышли на марш протеста против президента Дональда Трампа в Лос-Анджелесе.Першинг-Сквер и прилегающие улицы быстро заполнились протестующими. Организаторы “Марша Женщин” заявили, что на демонстрацию вышли 750 тысяч человек, и она является “крупнейшей за последнее десятилетие”.Департамент полиции Лос-Анджелеса заявил, что в демонстрации участвует “гораздо больше чем 100 тысяч человек”. Полиция предполагает, что в марше участвовали около полумиллиона человек. Капитан полиции Эндрю Нойман заявил: “Повсюду - человеческий океан”.Во главе марша шла Майли Сайрус. Организаторы опубликовали длинный список голливудских знаменитостей, заявивших о своем участии. Среди них - Натали Портман, Керри Вашингтон и Барбара Стрейзанд.В заявлении организаторов сообщается: “Мы встаем вместе на защиту наших прав, нашей безопасности, нашего здоровья и наших семей. Мы знаем, что наши разнообразные и живые общины - сила нашей страны. В духе демократии и почитая защитников прав человека, достоинства и справедливости, мы соединяемся в нашем разнообразии чтобы показать что нас слишком много, чтобы нас можно было просто игнорировать”.