Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com






Гигантский марш против Трампа в Лос-Анджелесе 22.01 07:38   MIGnews.com

Гигантский марш против Трампа в Лос-Анджелесе

Сотни тысяч людей вышли на марш протеста против президента Дональда Трампа в Лос-Анджелесе.

Першинг-Сквер и прилегающие улицы быстро заполнились протестующими. Организаторы “Марша Женщин” заявили, что на демонстрацию вышли 750 тысяч человек, и она является “крупнейшей за последнее десятилетие”.

Департамент полиции Лос-Анджелеса заявил, что в демонстрации участвует “гораздо больше чем 100 тысяч человек”. Полиция предполагает, что в марше участвовали около полумиллиона человек. Капитан полиции Эндрю Нойман заявил: “Повсюду - человеческий океан”.

Во главе марша шла Майли Сайрус. Организаторы опубликовали длинный список голливудских знаменитостей, заявивших о своем участии. Среди них - Натали Портман, Керри Вашингтон и Барбара Стрейзанд.

В заявлении организаторов сообщается: “Мы встаем вместе на защиту наших прав, нашей безопасности, нашего здоровья и наших семей. Мы знаем, что наши разнообразные и живые общины - сила нашей страны. В духе демократии и почитая защитников прав человека, достоинства и справедливости, мы соединяемся в нашем разнообразии чтобы показать что нас слишком много, чтобы нас можно было просто игнорировать”.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
08:33
Ливия: возле итальянского посольства взорвался автомобиль
08:16
Мильчан покупал драгоценности для Сары Нетаниягу
08:08
Начальника Генштаба ЦАХАЛа выписали из больницы
07:36
Мощное землетрясение в Папуа-Новой Гвинее
07:12
СМИ: речь для инаугурации Трампа написали его советники
07:04
Аутопсия водителя из Умм эль-Хиран взорвала арабский сектор
06:37
США: обвиняемый в краже ведра с золотом задержан в Эквадоре
06:14
Ликвидация в центре Тель-Авива: убиты два гангстера
05:18
Ученые: хорошие привычки – заразны
04:24
Ученые назвали смертельно опасных животных для человека
03:18
Памела Андерсон пришла на мероприятие с "новым лицом"
02:19
О чем сигнализирует мужчинам женский подбородок
01:28
Японские ученые порадовали сладкоежек
00:33
Ученые рассказали о способности прощать
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100
Система Orphus