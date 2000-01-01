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Мильчан покупал драгоценности для Сары Нетаниягу 22.01 08:16   MIGnews.com

Мильчан покупал драгоценности для Сары Нетаниягу

Второй канал израильского ТВ сообщает, что голливудский миллиардер Арнон Мильчан покупал драгоценности для супруги премьер-министра Израиля Сары Нетаниягу.

В 2004 году, когда Нетаниягу был министром финансов, Мильчан позвонил своему бизнес-менеджеру и его жене, которые в то время находились в отеле Хилтон в Тель-Авиве. Мильчан сказал им купить в ювелирном магазине H.Stern, расположенном в отеле, набор украшений для Сары Нетаниягу, которая праздновала день рождения.

Менеджер счел набор слишком дорогим, и купил лишь его часть - цепочку стоимостью 6 265 долларов. Цепочку послали Нетаниягу. На следующий день Мильчан позвонил ему и рассказал, что с ним говорил Нетаниягу, жена которого “очень расстроена” тем, что получила только половину набора. Менеджер купил браслет за 2 305 долларов и послал его Саре.

Канцелярия премьер-министра отреагировала на разоблачение следующим образом: “Этого не было и мы не комментируем фальшивых обвинений”.
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