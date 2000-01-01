22.01 07:05 MIGnews.com

Трамп: журналисты - самые бесчестные человеческие существа

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Президент Дональд Трамп встретился с руководством ЦРУ в Лэнгли. После встречи он обвинил прессу в том, что та неверно осветила его инаугурацию, сообщив заниженные данные о количестве собравшихся.Трамп утверждает, что фотографии и телевизионные репортажи нарисовали неверную картину торжества. Он сказал: “Выглядело так, что собрались полтора миллиона человек”. Пресса сообщила, что на инаугурацию собрались 250 тысяч. Трамп также сказал, что толпы заполнили пространство от Белого Дома до Монумента Вашингтону - несмотря на то, что съемка с воздуха этого не доказывает.Трамп не упомянул о гигантских протестах, организованных против него феминистскими организациями в разных городах США, и вместо этого атаковал прессу. Он обвинил журналистов в том, что те выдумали ссору между ним и службами безопасности и разведки. Он назвал журналистов “самыми бесчестными человеческими существами на Земле”.Трамп заявил работникам ЦРУ: “Я люблю вас, я уважаю вас, я поддерживаю вас на 1000%”.Позднее пресс-секретарь Белого Дома Шон Спайсер заявил: “Собралось самое большое количество людей , когда-либо приходивших на инаугурацию. Точка. Все эти попытки принизить энтузиазм по поводу инаугурации и постыдны, и неверны”.Спайсер, отказавшийся отвечать на вопросы журналистов заявил: “В прессе много говорят об ответственности Дональда Трампа и я здесь для того, чтобы напомнить вам, что это работает в обоих направлениях. Мы тоже потребуем от прессы ответа”.Уходящий директор ЦРУ Джон Бреннан заявил о том, что расстроен “отвратительным проявлением самолюбования” президента на фоне военного мемориала в Лэнгли. Бреннан заявил, что Трамп “должен стыдиться самого себя”.