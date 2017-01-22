Белый дом ведет переговоры о переезде посольства в Иерусалим
Президент США Дональд Трамп может объявить о переезде американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим уже в ближайший понедельник, то есть завтра. Об этом сообщило издание Breitbart, ссылаясь на "многочисленные неподтвержденные источники в международных СМИ".
В частности, об этом пишет и журналистка британского телеканала Sky News Кэй Берли в своем Twitter.
Reports @POTUS will tomorrow announce US Embassy in Israel WILL move from Tel Aviv to Jerusalem. Phone conference with Netanyahu today