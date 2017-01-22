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Белый дом ведет переговоры о переезде посольства в Иерусалим | Фото: Thinkstock22.01 21:21   MIGnews.com

Белый дом ведет переговоры о переезде посольства в Иерусалим

Президент США Дональд Трамп может объявить о переезде американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим уже в ближайший понедельник, то есть завтра. Об этом сообщило издание Breitbart, ссылаясь на "многочисленные неподтвержденные источники в международных СМИ".

В частности, об этом пишет и журналистка британского телеканала Sky News Кэй Берли в своем Twitter.


В то же время в Белом доме заявили, что, хотя переговоры об этом уже ведутся, но поднимать тему переезда посольства США из Тель-Авива в Иерусалим еще преждевременно.

"Мы находимся на самом начальном этапе обсуждения этого вопроса", - гласит заявление пресс-секретаря администрации президента Дональда Трампа Шона Спайсера, опубликованное 22 января.

Несмотря на это, из советников президента, Келлиэнн Конуэй назвала перемещение дипломатической миссии вопросом первостепенной важности для новой администрации.
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