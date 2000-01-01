22.01 20:54 MIGnews.com

Мадонна назвала Трампа диктатором и послала: Fuck You!

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Американская поп-звезда Мадонна нецензурно обругала президента своей страны, а местное телевидение, транслировавшее ее выступление, показало это наживо. Инцидент произошел на Женском марше против Трампа, который состоялся 22 января в центре Вашингтона.Поприветствовав всех пришедших, певица назвала демонстрацию "началом революции и восстания", цель которых – борьба против "эпохи тирании". Мадонна призвала единомышленников объединиться и вместе пройти "через эту тьму" и показать, что они "не боятся и не одиноки".Что касается церемонии президентской инаугурации, которая состоялась днем ранее, певица назвала этот момент ужасающим.В самый эмоциональный момент певица заявила: "Всем диктаторам, которые утверждают, что наш марш ни к чему никогда не приведет, мы хотим сказать: Fuck You!"При телеканал CNN приостановил прямую трансляцию речи Мадонны из-за некоторых резких высказываний, однако целиком речь можно было увидеть на кабельных каналах.