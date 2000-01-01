22.01 19:57 MIGnews.com

Нетаниягу решит судьбу Маале-Адумим на встрече с Трампом

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Кабинет по вопросам дипломатии и безопасности решил перенести обсуждение вопроса аннексии крупнейшего израильского поселения в Иудее и Самарии – голосование по расширению суверенитета Израиля на Маале-Адумим состоится после встречи премьер-министра Биньямина Нетаниягу с президентом США Дональдом Трампом.Именно по этой причине на сегодняшней министерской встрече было решено убрать законопроект об аннексии города с повестки дня, что огорчило одного из его авторов, "ликудника" Йоава Киша."Я не согласен с этим, хотя и понимаю всю деликатность, которой необходимо придерживаться в отношениях с новым правительством (Дональда Трампа – ред.). На мой взгляд, лучше было бы сразу принять закон в министерской комиссии по законодательству, а потом отложить голосование по нему в Кнессете – до встречи с президентом Трампом. Но, как я уже сказал, я принимаю решение кабинета по безопасности", - прокомментировал произошедшее депутат Киш.На встрече с членами кабинета премьер-министр Нетаниягу заверил, что город обязательно окажется под суверенитетом Израиля, но "сейчас неподходящее время для принятия односторонних мер без координирования с администрацией США".Напомним, что главным сторонником немедленной аннексии Маале-Адумим является председатель "Еврейского дома", министр просвещения Нафтали Беннет. Однако его коллега, министр регионального сотрудничества Цахи Ханегби, согласен с главой правительства в том, что такие шаги должны согласовываться с Вашингтоном."Если мы хотим служить в интересах народа Израиля, правильно будет вести диалог с администраций США и разработать нашу политику совместно", - сказал он.Министр Ханегби назвал "политическим безумием" осуществление правительством каких-либо шагов самостоятельно, поэтому он надеется, что этого не случится."Мы должны изъять урок из Закона о легализации поселений. Нет никаких сомнений в том, что это была лишь карта, разыгранная администрацией Обамы, чтобы изолировать Израиль в Совете Безопасности ООН", - добавил он.