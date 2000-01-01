22.01 17:10 MIGnews.com

Трамп прокомментировал акции протеста против него

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Комментарии

Президент США Дональд Трам прокомментировал массовые акции протеста, прошедшие после его инаугурации, в своем Twitter.“Посмотрел акции протеста, но при этом держал в уме, что выборы прошли только что. Почему эти люди не голосовали? А знаменитости еще более раскачивают ситуацию”, - написал он.Акции протеста против Трампа прошли Новой Зеландии, Австралии, Скандинавии, Австрии, Кении. Число демонстрантов в США оценивается в два млн человек.Главный марш состоялся в столице США, он собрал около 500 тысяч человек.