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Либерман: Создать антитеррористическую коалицию с США 22.01 17:06   MIGnews.com

Либерман: Создать антитеррористическую коалицию с США

Сегодня утром в иерусалимской гостинице «Кинг Дэвид» министр обороны Авигдор Либерман встретился с бывшим директором ЦРУ генералом Дэвидом Петреусом, чью кандидатуру на пост главы Госдепартамента США рассматривал после своего избрания президент Дональд Трамп. Петреус также был в списке претендентов на пост министра обороны США. Несмотря на то, что в результате он не был назначен ни на один из этих постов, Дэвид Петреус остается в «обойме» президента.

В ходе встречи Авигдор Либерман и Дэвид Петреус обсудили состояние отношений между Израилем и Соединенными Штатами на текущем этапе, подтвердили обоюдное стремление продолжать укреплять израильско-американские отношения при правлении президента Трампа - в свете региональных и глобальных вызовов, с которыми сталкиваются обе страны.

В беседе с генералом Петреусом, говоря о роли и значении деятельности США в ближневосточном регионе, глава израильского оборонного ведомства отметил, что для борьбы с радикальным исламским террором необходимо, как можно скорее, создать антитеррористическую коалицию, включающую умеренные арабские страны и Израиль.

«Успех такой коалиции послужит фундаментом для всеобъемлющего регионального урегулирования, в рамках которого на основе плана обмена территориями и населением возможно разрешение израильско-палестинского конфликта. Нет шанса на достижение двустороннего соглашения между Израилем и палестинцами. В течение последних 24 лет все попытки достичь такого соглашения раз за разом проваливались», - подчеркнул Авигдор Либерман.

Фото: Ариэль Хермони (министерство обороны)

пресс-служба партии НДИ
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