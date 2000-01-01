Арнона Милчена обвинили в "сливе" Нетаниягу

На фоне все новых и новых подробностей на счет того, какие подарки премьер-министру Израиля и на какую стоимость делал кинопродюсер Арнон Милчен, член партии Биньямина Нетаниягу "Ликуд" обвинил израильского миллиардера в попытке подставить главу правительства.
Несмотря на то, что семья Милчен считается давними и едва ли не самыми близкими друзьями семейства Нетаниягу, член Кнессета Давид Амсалем заявил, что голливудский небожитель и сам стоит за так называемым "делом 1000".
"Задайтесь вопросом, почему Милчен рассказывает все эти истории. Милчен сам пришел в полицию. Что-то здесь не так", - сказал "ликудник" в интервью радио Галей ЦАХАЛ.
Напомним, что, как выяснилось из очередной утечки из расследования, голливудский продюсер покупал семье Нетаниягу не только сигары и шампанское, но еще и украшения для супруги израильского премьера. При этом, как он сам сказал в полиции, это были не просто дружеские подарки. Амсалем считает это заговором с целью обернуть израильтян против своего премьера.
"Существует система. Чтобы убрать премьера, необходимо создать соответствующий общественный настрой. Поэтому каждую неделю выходит что-то новенькое (по "делу 1000" – ред.) … Во-первых, нам надо уточнить кое-что элементарное: если я покупаю кому-то подарок, то я покупаю подарок. Никто его, 75-летнего миллиардера, ни к чему не принуждал. Нетаниягу пришел к нему с пистолетом? Никто его не заставлял. Милчен может врать", - сказал депутат Амсалем.