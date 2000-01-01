Трамп против аннексии Маале-Адумим

Израильская пресса пишет, что президент США Дональд Трамп призывает израильское правительство избежать "неожиданных" односторонних шагов, которые могут нанести ущерб сотрудничеству. Об этом сообщил сайт Ynet со ссылкой на свои источники в канцелярии премьер-министра Биньямина Нетаниягу.
Данная просьба поступила на фоне грядущего обсуждения в Кнессете предложенного группой депутатов под главенством "ликудника" Йоава Киша закона о применении израильского суверенитета в Маале-Адумим – самом крупном израильском поселении в Иудее и Самарии.
Накануне обсуждения расширения суверенитета министрами соответствующая встреча должна состояться в кабинете по дипломатии и безопасности, по которой и будут приниматься все соответствующие выводы по дальнейшей судьбе этой инициативы, сообщила министр юстиции Айелет Шакед. По ее словам, это стало очередным поводом для разногласий между лидером ее партии Нафтали Беннетом и премьером.
В то время, как глава "Еврейского дома" стремится как можно скорее принять те самые "односторонние шаги", Нетаниягу настаивает на несвоевременности таких решений, так как он еще не согласовал с Дональдом Трампом дальнейшую политику США в отношении Израиля, ПА и поселений.