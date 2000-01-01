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Депутат от Кулану требует опубликовать доклад о тоннелях 22.01 15:14   MIGnews.com

Депутат от Кулану требует опубликовать доклад о тоннелях

Депутат от партии Кулану Мирав Бен-Ари заявила, что поддержит требование оппозиции о публикации доклада о террористических тоннелях, составленного по итогам операции “Нерушимая Скала”.

Бен-Ари заявила: “Нам пытаются внушить, что все, что касается безопасности государства не стоит сейчас обсуждать. Соображения военной цензуры к этому не относятся. Это также не имеет отношения к коалиционным соображениям, вроде принятия бюджета. До сего дня я не могу понять по какой причине доклад не опубликован”.
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