22.01 14:23 Гидеон Саар

Гидеон Саар: Израиль и Трамп на пороге исторических перемен

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Является ли день вступления Дональда Трампа в Белый дом историческим поворотом событий в политике США по отношению палестино-израильского конфликта? Многое зависит от встречи, которая должна состояться между новым президентом и премьер-министром Биньямином Нетаньяху в феврале этого года. Многие возлагают надежду на эпоху Трампа. Однако главный остается следующим - созрело ли израильское правительство к отказу от парадигмы "двух государств" между морем и рекой Иордан, и отказа от опасной идеи создания палестинского государства в сердце Эрец-Исраэль?На первый взгляд стечение обстоятельств идеальное: заявления Трампа во время предвыборной кампании и после нее, отражали крепкую поддержку Израилю, как союзнику, и перечили политике администрации Обамы по отношению к нам. Внешнеполитическая программа республиканцев была изменена перед выборами так, что в ней больше нет выражения приверженности решению "создания двух государств". Трамп также отмахнулся от антиизраильской резолюции совета безопасности ООН под номером 2334, на которую администрация Обамы закрыла глаза уже после выборов. Кроме того, в Израиле правит ярко выраженное национальное (правое) правительство, в составе которого большинство министров против создания палестинского государства, а у Нетаньяху хорошие дружеские отношения с Трампом.Среди правых американцев уже раздаются отчетливые голоса, призывающие "переосмыслить маршрут". Бывший посол США в ООН Джон Болтон, кандидат в заместители секретаря правительства (министра иностранных дел) США, опубликовал в прошлом месяце проницательную статью в "Wall street journal", в которой он называет решение двух государств "тупиковой идеей". Болтон настаивает на том, что такое мнимое государство, с нулевой экономической жизнеспособностью, принесет ущерб не только Израилю, но и палестинцам, и предлагает взвесить альтернативные решения идеи "двух государств".Нетаньягу пережил 8 лет правления Обамы, умело маневрируя на международной арене, в очень непростых условиях. В этих рамках Израиль должен был пойти на нелегкие шаги: речь в университете Бар-Илан в 2009 году, замораживание поселений в 2010 году, освобождение террористов в 2013 году и тд.Когда Нетаньягу пришел к власти в 2009 году, мы были очень близки. На основе личных знакомства, я очень сомневаюсь, выразил бы он поддержку идее "двух государств", против которой он боролся большинство своей политической карьеры, если бы в Белом доме был другой президент.Однако и те, кто считает, что Бар-иланская речь была оправдана на то время, включая оговорки Нетаньяху, и его поддержку создания демилитаризованного палестинского государства, должен признать те изменения, которые произошли с тех пор.Во-первых, ближневосточный ураган под названием "арабская весна" до сих пор не стих. Превращение радикального ислама разных оттенков в доминирующий фактор во всем регионе, война между суннитами и шиитами на многих фронтах, развал государств, образующиеся огромные неконтролируемые территории, распространение террора и культуры террористических организаций – все это даёт нам осознание того, что Израиль должен оградить себя от излишних рисков. Нет никакой надобности создавать еще одну нежизнеспособную арабскую страну в непосредственной близости к израильским населенным пунктам.Во-вторых, палестинская стратегия в последние годы ориентированная на создание делигитимации Израиля на международной арене, с целью его изоляции, наглядно продемонстрировала нам чего стоит ожидать от "палестинского умеренного партнера". Кроме того, систематическая выплата палестинской автономией пособий террористам и их семьям и прославление террористов – это продолжение палестинского "приучения" палестинцев к ненависти и вражде, вместо мира. В то же время, Абу-Мазен избегает всеми силами прямых переговоров с Израилем, выдвигая различные предварительные условия. Даже переговоры в 2013 году с американской администрацией, которая отчаянно стремилась реализовать идею двух государств, не обвенчались успехом.Накопленный опыт двух десятилетий указывает на то, что Израилем были совершены далеко идущие уступки ради мира, и это всегда заканчивалось тупиком и палестинским террором. Из этого горького опыта следует, что у палестинцев нет никакого желания и способности, закончить этот исторический конфликт между двумя народами, компромиссом.В-третьих, доказано, что разделение между сектором Газа и Иудеей и Самарией, это не временное, а постоянное явление. Понятно, что независимо от израильских уступок, невозможно будет сформировать палестинское большинство в поддержку исторического компромисса, и конфликт продолжится с территорий под палестинским контролем. Между тем, в течении этого периода, кроме терактов и ракет, палестинцы добавили еще одно оружие в свой арсенал – туннели. Они создали дополнительную угрозу пограничным поселениям с сектором Газа. Отступление к границам 67 года, приведет туннели (которые не будут слишком длинные) террора прямо в еврейские кварталы Иерусалима.В-четвертых, смена власти в Белом доме (и поддержка Сената и Конгресса) могут позволить Израилю более широкую свободу действий и разрушить международный консенсус вокруг парадигмы "двух государств".По существу, все больше и больше израильтян и палестинцев понимают, что речь идет о пустых и непрактичных лозунгах. Крошечная палестинская страна на Западном берегу не будет жизнеспособной и её единственной целью будет продолжение борьбы с Израилем на международной арене, в улучшенном государственном статусе. У палестинцев не будет пространства для экономического роста и - будущего, а у израильтян - безопасности. Принудительное выселение множества израильтян из своих домов – негуманно и нереально. Это не приведет к миру, но создаст серьезную угрозу гражданской войны в Израиле.Израильское правительство обязано представить альтернативные идеи. Решение в рамках иорданско-палестинской федерации предоставит палестинцам дополнительное пространство для своей автономии. Можно, также, взвесить создание единого экономического израильско-иорданско-палестинского пространства. Существуют и другие идеи, которые можно сформировать сообща с дружелюбной американской администрацией. Израиль со своей стороны должен более четко выразить своё стремление к суверенитету над контролируемыми им районами на территориях (районы С).Ясно одно: надо представить альтернативу парадигме, которой на первый взгляд, альтернативы нет.Если мы оставим идею создания палестинского государства "единственной на рынке идей", мы не только упустим момент, но и обеспечим бесконечное международное давление на Израиль действовать против своих интересов.Нетаньягу сделал многое ради замедления исполнения договоренностей Осло. В ближайшем феврале у него появится озможость совершить исторический поступок и освободить Израиль из ловушки.Автор статьи - бывший министр образования и министр внутренних дел Израиля.