22.01 14:19 MIGnews.com

Герцог подал иск в БАГАЦ, требуя сместить Нетаниягу

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/Лидер парламентской оппозиции, председатель Сионистского лагеря Ицхак Герцог утром 22 января подал иск в Верховный Суд Справедливости с требованием приказать Биньямину Нетаниягу немедленно уволиться с поста министра связи. Иск в БАГАЦ подан Ицхаком Герцогом от имени Сионистского лагеря, при посредстве адвоката Шимона Брауна и адвоката Эрана Маринберга. Причина требования – явно выраженный конфликт интересов в деятельности Биньямина Нетаниягу на посту министра связи, наносящий ущерб общественным интересам. В иске указывается, что последние публикации в СМИ показывают глубокую связь премьер-министра и министра связи с изданием «Исраэль Хайом» и, таким образом, налицо явный конфликт интересов, имеющий место как следствие прямой связи министра связи с изданием «Исраэль Хайом». Каждый день обществу становятся известны все новые подробности о действиях и связях связях внутри мира СМИ, в которых центральную роль играл премьер-министр. Согласно возникшим подозрениям, которые проверяют следователи, Нетаниягу, занимающий также и пост министра связи, задействовал имеющееся у него влияние для продвижения собственных интересов, пренебрегая общественным интересом. Детали, которые становятся известны из ведущегося следствия, указывают на ярко выраженный конфликт интересов и участие в переговорах людей, занимающих ключевые позиции в СМИ Израиля. Подобный конфликт интересов не позволяет министру связи выполнять объективно и беспристрастно свою работу, заботясь лишь о благе общества, без влияния каких-либо личных или посторонних интересов. Поэтому, как минимум, до окончания следствия и до вынесения решения юридического советника правительства, Нетаниягу не может занимать пост министра связи, указывается в иске.В посте, который опубликовал на своей странице в социальной сети Фейсбук премьер-министр и министр связи 15.01.2017 он лично подтверждает, что выборы в кнессет двадцатого созыва, которые прошли в марте 2015 года, были проведены из-за закона, связанного с изданием «Исраэль Хайом». Обязанность СМИ в демократическом обществе, - передача обществу информации о действиях власти; критика и контроль власти; охрана прав каждого человека и демократии.У СМИ есть прямое влияние на общество, на людей, которые голосуют на выборах и определяют, кто будет руководить страной, видимо, именно поэтому премьер-министр так стремится к установлению полного контроля над СМИ в Израиле.Ицхак Герцог: «Как я и обещал, мы подали иск в БАГАЦ с требованием приказать премьер-министру Биньямину Нетаниягу немедленно покинуть пост министра связи, как минимум до окончания ведущегося следствия и проверки всех подозрений. Не случайно Нетаниягу категорически настаивал на том, чтобы оставить портфель министра связи в своих руках, и даже внес пункт, связанный со СМИ при создании правительства в коалиционные соглашения, ограничив силу своих коалиционных партнеров в правительстве во всем, что касается СМИ. Нетаниягу это необходимо, чтобы установить полный контроль за СМИ Израиля. Отметим, что есть множество профессиональных вопросов в министерстве связи, которыми должен заниматься министр связи, на что у премьер-министра вряд ли есть время: это открытие новых кабельных каналов; регуляция деятельности 10 канала; региональное радио; кабельное и спутниковое телевидение; открытие Корпорации общественного вещания и многие другие насущные проблемы. Но на все это времени у премьер-министра не хватает. Кроме того, премьер-министр сам признался в существовании явного конфликта интересов, поэтому каждый день, который он остается на посту министра связи, - лишь усугубляет наносимый вред. Слова, произнесенные самим Нетаниягу доказали, что он не обслуживает интересы общества на посту министра связи, а служит частной компании, принадлежащей олигарху, который использует премьер-министра Израиля как руководителя отдела маркетинга своей фирмы».