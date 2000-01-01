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YouTube 22.01 13:59   MIGnews.com

Штайнмайер: Избрание Трампа – конец мирового порядка

Глава МИД Германии Франк-Вальтер Штайнмайер назвал избрание Дональда Трампа президентом США концом миропорядка XX столетия.

Об этом он написал в статье для газеты Bild am Sonntag. В своей статье Штайнмайер пишет, что с избранием Трампа пришел конец прежнему порядку в мире.

"Какие представления о порядке утвердятся в XXI веке, и как будет выглядеть мир завтрашнего дня –пока неизвестно", - пишет глава ведомства.
Он также подчеркнул, что после избрания Трампа внешняя политика Штатов будет менее предсказуема.
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