22.01 13:59 MIGnews.com

Штайнмайер: Избрание Трампа – конец мирового порядка

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Глава МИД Германии Франк-Вальтер Штайнмайер назвал избрание Дональда Трампа президентом США концом миропорядка XX столетия.Об этом он написал в статье для газеты Bild am Sonntag. В своей статье Штайнмайер пишет, что с избранием Трампа пришел конец прежнему порядку в мире."Какие представления о порядке утвердятся в XXI веке, и как будет выглядеть мир завтрашнего дня –пока неизвестно", - пишет глава ведомства.Он также подчеркнул, что после избрания Трампа внешняя политика Штатов будет менее предсказуема.