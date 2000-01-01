Штайнмайер: Избрание Трампа – конец мирового порядка
Глава МИД Германии Франк-Вальтер Штайнмайер назвал избрание Дональда Трампа президентом США концом миропорядка XX столетия.
Об этом он написал в статье для газеты Bild am Sonntag. В своей статье Штайнмайер пишет, что с избранием Трампа пришел конец прежнему порядку в мире.
"Какие представления о порядке утвердятся в XXI веке, и как будет выглядеть мир завтрашнего дня –пока неизвестно", - пишет глава ведомства.
Он также подчеркнул, что после избрания Трампа внешняя политика Штатов будет менее предсказуема.