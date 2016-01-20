Подготовка к 3-й Ливанской: жидкая взрывчатка для Хизбаллы
Портал ynet опубликовал большой материал о том, как ЦАХАЛ готовится к следующему столкновению с “Хизбаллой”.
Программа ЦАХАЛа характеризуется двумя крупными изменениями. Во-первых, сухопутные войска готовят к тому, что придется воевать с крупными - до бригады соединениями “Хизбаллы”, целью которых будет вторжение в Израиль и захват израильских населенных пунктов или военных объектов. Во-вторых, особое внимание уделяется тоннелям “Хизбаллы” и их уничтожению. Оба изменения релевантны и в случае подготовки к войне с ХАМАСом в Газе.
Опасения ЦАХАЛа связаны, прежде всего с тем, что в ходе сирийской войны "Хизбаллой накоплен большой боевой опыт, в том числе, в ведении конвенциональных боевых действий и во взаимодействии крупных соединений и разных родов войск. Впервые в своей истории “Хизбалла” осуществляет наступательные маневры – в качестве части своей операции в Сирии. Российская интервенция только обогащает этот опыт, и преподносит группе важные уроки, которыми “Хизбалла” воспользуется в будущих конфликтах. Подробнее об этом можно прочитать в материале "Хизбалла" в российской школе военного искусства".
ЦАХАЛ, на уровне бригады, батальона и тысяч солдат боевых соединений отказывается от привычной рутины: подъем по тревоге, короткое обучение в прифронтовой зоне и бросок через границу - галоп по вражеской территории. ЦАХАЛ предполагает, что дивизия “Хизбаллы” Радван попытается создать “имидж победы” - символом которой станут желтые флаги шиитской группировки над израильским населенным пунктом.
В последние недели прошли несколько учений на бригадном уровне, чьи сценарии коренным образом отличались от всего, с чем солдаты сталкивались прежде. Подразделения 401-й бригады (танки Меркава-4), в сопровождении пехотного батальона и сил бригады Гивати были подняты по тревоге из-за “начала войны на Севере”. Прибыв в район развертывания, подразделения получили неожиданную команду - подготовить линию обороны на израильской территории, усилить прикрытие границы и приграничной зоны. По сценарию, ожидалось вторжение крупных сил “Хизбаллы”, которая должна была бросить в бой массу подготовленных и опытных боевиков. Израильские подразделения отрабатывали приемы тактического обмана и создания засад, в которых должны быть уничтожены атакующие силы.
Таким образом, в случае войны на ливанской границе или на границе с Газой, сначала будет удвоена оборона израильской территории, и лишь после этого нанесен удар через границу. В ходе учений 401-й бригады, Нахаль и Гивати в районе Гильбоа также отрабатывался захват города “Хизбаллы” в Ливане. Командирам дали 12 часов на переброску солдат - только с бронежилетами и оружием в район боевых действий, к которому лишь позднее подтянулись танки и бронетехника.
Командиры все еще помнят, что во время операции “Нерушимая Скала” больше солдат погибло на израильской территории, чем в Газе. Наиболее серьезные столкновения произошли в лесу между Сдеротом и кибуцем Нир Ам, в лесу Бари и в районе вышки между Нахаль Оз и КПП Карни. Эти потери заставили ЦАХАЛ пересмотреть отношение к боевым действиям и усилить оборону армией собственной территории.
Еще один урок “Нерушимой Скалы” - попытки уничтожить тоннели с помощью ВВС скорее мешали, чем помогали решению проблемы. Бомбардировки затрудняли сухопутным силам поиски входов в тоннели. Сегодня создан специальный батальон, задача которого - борьба с тоннелями.
ЦАХАЛ предполагает, что “Хизбалла”, в отличие от ХАМАСа. не роет тоннели через границу - но они являются интегральной частью системы защиты ее баз и городов. Недавние учения 401-й и 188-й бригад были посвящены борьбе с тоннелями. Возможности двух саперных батальонов - одного регулярной армии и одного резервного в этом отношении значительно увеличились. Также отрабатывалось взаимодействие между пехотными и саперными подразделениями по принципу “идентификация - изоляция - уничтожение”.
Жидкой взрывчатки - считающейся очень эффективным средством против тоннелей, нет в распоряжении всех бригад. Поэтому в ряде случаев входы и части тоннелей будут уничтожаться с помощью мин и взрывных устройств. Сегодня в распоряжении каждой бригады есть , как минимум, саперная рота, оснащенная бульдозерами D9. По сценариям учений для уничтожения тоннелей бурится 10-12 шахт.