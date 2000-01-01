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flickr 22.01 13:34   MIGnews.com

Белый дом: СМИ врет о количестве пришедших на инаугурацию

Новая администрация США обвинила прессу в занижении количества людей, наблюдающих за инаугурацией 45-го президента страны Дональда Трампа. По словам самого избранного лидера, на церемонию в центре Вашингтона пришли посмотреть более 500 тысяч человек, а не 250 тысяч, как это утверждают СМИ.

Представитель Белого дома Шон Спайсер число наблюдавших за инаугурацией президента в этом году является самым большим. При этом он уточнил, что это касается и тех, кто пришел лично к Капитолию, и тех, кто наблюдал за церемонией в режиме онлайн по всему миру.

"Попытки занизить энтузиазм по поводу инаугурации позорны и неверны", - отметил представитель Белого дома.

Однако данные мэрии Вашингтона говорят совсем об обратном. Так, инаугурация Барака Обама в 2009 году собрала рекордное количество пришедших – около 1,8 млн. человек. Это самое большое количество людей собравшихся на Национальной аллее в Вашингтоне за всю историю страны.

Кроме того, аэрофотосъемка инаугурации Трампа также свидетельствует о том, что собравшихся перед Капитолием была меньше, чем в 2009 года, пишет BBC.
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