22.01 12:52 MIGnews.com

Новый враг Роджера Уотерса - Дональд Трамп

Поделиться

Все по теме

Комментарии

В день инаугурации 45-го президента США Дональда Трампа, бывший бас-гитарист культовой группы Pink Floyd опубликовал видео зажигательного выступления в Мехико на своей станице в Facebook. Под 11-минутным видео, где музыканты играют песню "Pigs" (Three Different Ones) Уотерс подписал: Примечание от Роджера: "Сопротивление начинается сегодня".Таким образом, бывший участник коллектива хотел выразить свой протест против избрания Трампа. Фрагмент видео предоставлен с концерта в Мехико в прошлом году. Тогда под песню "Pigs" (композиция Pink Floyd из альбома "Animals" 1977 года – ред.) музыканты показали портреты-карикатуры на тогдашнего кандидата от партии республиканцев. Кроме того, среди толпы также летала большая надувная свинья.И все это происходило перед аудиторией, которую Трамп называл "насильниками" и угрожал построить стену на границе.На некоторых изображениях Трамп приветствовал нацистов, а на другом, к примеру, он был окружен членами ультраправой американской организации Ку-клукс-клан.А само выступление завершилось фразой на испанском языке " Trump Eres Un Pendejo", которая переводится как "Трамп, ты мудак".