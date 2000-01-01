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YouTube 22.01 12:52   MIGnews.com

Новый враг Роджера Уотерса - Дональд Трамп

В день инаугурации 45-го президента США Дональда Трампа, бывший бас-гитарист культовой группы Pink Floyd опубликовал видео зажигательного выступления в Мехико на своей станице в Facebook. Под 11-минутным видео, где музыканты играют песню "Pigs" (Three Different Ones) Уотерс подписал: Примечание от Роджера: "Сопротивление начинается сегодня".

Таким образом, бывший участник коллектива хотел выразить свой протест против избрания Трампа. Фрагмент видео предоставлен с концерта в Мехико в прошлом году. Тогда под песню "Pigs" (композиция Pink Floyd из альбома "Animals" 1977 года – ред.) музыканты показали портреты-карикатуры на тогдашнего кандидата от партии республиканцев. Кроме того, среди толпы также летала большая надувная свинья.



И все это происходило перед аудиторией, которую Трамп называл "насильниками" и угрожал построить стену на границе.

На некоторых изображениях Трамп приветствовал нацистов, а на другом, к примеру, он был окружен членами ультраправой американской организации Ку-клукс-клан.

А само выступление завершилось фразой на испанском языке " Trump Eres Un Pendejo", которая переводится как "Трамп, ты мудак".
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