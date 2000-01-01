22.01 12:26 MIGnews.com
Завод, на котором производят С-400
Российское телевидение показало клип, снятый на заводе по производству систем противоракетной обороны С-400.
Система С-400 является наиболее продвинутой системой противоракетной и противовоздушной обороны, развернутой в Сирии.
Российские производители также сообщили, что в настоящее время идет разработки системы С-500.
Публикация репортажа с завода по производству С-400, должна по всей видимости, развеять сомнения в том, что Россия в состоянии наладить серийное производство подобных систем.
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