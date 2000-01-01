22.01 12:25 MIGnews.com

Кац представит программу "Израильской инициативы"

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Министр транспорта и разведки Израиля Исраэль Кац представит сегодня на заседании военно-политического кабинета программу "Израильской инициативы".В связи с этим министр Исраэль Кац заявил: "Я неоднократно беседовал с премьер-министром о программе "Израильская инициатива". Мы договорились о том, что она будет представлена на рассмотрение военно-политического кабинета министров. На фоне сложной ситуации, сложившейся в мире и в регионе, необходимо направить усилия на осуществление израильской государственной инициативы (включая вопрос Маале-Адумим), согласовав её с новой американской администрацией, чтобы США могли оказать нам поддержку, а также продвигать некоторые пункты инициативы".Среди пунктов программы Исраэля Каца:"Отмежевание от Газы" - строительство острова с морским портом, соединенным с сектором Газы с помощью моста. Это обеспечит палестинцам связь с миром, а государству Израиль - безопасность."Восточная железнодорожная ветка" – соединение Иордании и суннитских арабских стран на востоке со Средиземным морем и Хайфским портом посредством Поезда долины. Министр считает это также важным экономическим шагом, направленным на изменение ситуации в регионе.Создание мегаполиса "Большого Иерусалима" – расширение границ столицы и усиление еврейского большинства посредством распространения израильской юрисдикции на населенные пункты Большого Иерусалима: Маале-Адумим, Гиват-Зеэв, Бейтар-Илит и населенных пунктов Гуш-Эциона (по этому вопросу существует широкий общественный консенсус). При этом муниципальная независимость каждого из местных органов власти будет сохранена, подобно Большому Парижу и Большому Лондону."Наряду с этим можно создать похожее муниципальное Управление для арабских иерусалимских районов (примыкающих к забору безопасности), которые на сегодняшний день отрезаны от любого муниципального сервиса. Необходимо принять решение и объяснить США позицию Израиля по вопросу строительства и поселений, согласно которой будет разрешено свободное строительство в Иерусалиме для всего населения, и строительство в рамках района развития еврейских населенных пунктов в Иудее и Самарии", - говорит Кац.Министр считает, что, "реализация программы укрепит статус Израиля и улучшит ситуацию в регионе, и при этом не противоречит возможности ведения переговоров о политическом урегулировании"."Хочу пояснить, что я категорически против различных программ, которые предлагаются в последнее время. Данные предложения предполагают предоставление израильского гражданства около 150 тысячам палестинцев, проживающих в зоне С, которые, получив "синее" (общегражданское) удостоверение личности и льготы и пособия Ведомства национального страхования ("Битуах Леуми"), за короткий срок превратятся в сотни тысяч", - сказал министр Исраэль Кац.