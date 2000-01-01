22.01 11:55 MIGnews.com

Папа Римский предупредил об опасности роста популизма

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Папа Франциск предупредил об опасности популизма в политике. Он также считает, что политические кризисы могут привести к зарождению диктатур, наподобие диктатуры Адольфа Гитлера. Об этом он заявил в интервью испанскому изданию El Pais, которое было опубликовано после инаугурации 45-го президента США Дональда Трампа.Понтифик также осудил использование колючей проволоки и подобных заграждений на своих границах многими странами для сдерживания беженцев. Франциск отказался судить нового американского лидера, отметив, что "мы еще посмотрим, что сделает Трамп".На вопрос обеспокоен ли Франциск ростом популизма в США и Европе, Папа подчеркнул, что "кризис порождает страх и тревогу". Ярким примером европейского популизма, по словам понтифика, является Германии в 1933 году."Гитлер не захватил власть, народ за него проголосовал, после чего он уничтожил страну", - отметил Франциск.