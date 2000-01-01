Папа Римский предупредил об опасности роста популизма
Папа Франциск предупредил об опасности популизма в политике. Он также считает, что политические кризисы могут привести к зарождению диктатур, наподобие диктатуры Адольфа Гитлера. Об этом он заявил в интервью испанскому изданию El Pais, которое было опубликовано после инаугурации 45-го президента США Дональда Трампа.
Понтифик также осудил использование колючей проволоки и подобных заграждений на своих границах многими странами для сдерживания беженцев. Франциск отказался судить нового американского лидера, отметив, что "мы еще посмотрим, что сделает Трамп".
На вопрос обеспокоен ли Франциск ростом популизма в США и Европе, Папа подчеркнул, что "кризис порождает страх и тревогу". Ярким примером европейского популизма, по словам понтифика, является Германии в 1933 году.
"Гитлер не захватил власть, народ за него проголосовал, после чего он уничтожил страну", - отметил Франциск.