22.01 11:03 MIGnews.com

Американцы не будут мешать аннексии Маале Адумим

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Министр в правительстве Израиля сообщил, что информация о том, что новая администрация президента Дональда Трампа будет препятствовать аннексии Маале Адумим не соответствует действительности.С министром якобы связался представитель администрации Трампа: “У нас тут миллион срочных дел, нам не до Израиля, делайте то, что считаете нужным, мы не будем вас осуждать или вам противодействовать”.Шакед заявила: “Мы должны сказать новой администрации , чего мы хотим, и не ждать приказов от нее. Это - администрация наших друзей, и нет никаких причин отказываться от тех односторонних шагов, которые мы считаем необходимыми. Мы должны сейчас изменить правила игры, касается ли это распространения суверенитета на Маале Адумим или на другие стратегические изменения”.