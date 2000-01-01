Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com






YouTube 22.01 10:25   MIGnews.com

Депутат Светлова: "Принято решение об экстрадиции Лапшина"

Депутат кнессета Ксения Светлова, Сионистский лагерь прокомментировала решение Генпрокуратура Белоруссии об экстрадиции израильского блогера Александра Лапшина.

Светлова заявила :"В конце недели мне стало известно, что пришло решение об экстрадиции по делу израильского блогера Александра Лапшина, арестованного в Минске. Александру теперь инкриминируют "предварительный сговор, вступление в преступную связь с неустановленными лицами и создание преступной группы с целью пересечения границы".

Прискорбно, что Беларусь намеревается продолжать процесс экстрадиции Лапшина в Азербайджан. И это невзирая на все попытки предотвратить высылку и обращения со стороны МИД Израиля, России и США. На мой взгляд, тем самым, грубо нарушаются гражданские свободы, в том числе и свобода слова. Благодарю сотрудников МИДа Израиля и других стран за участие и старание помочь в непростом деле.

Считаю, что условия, которые были переданы мне во время моих контактов с азербайджанской стороной по принесению извинений и освобождению Александра могут быть приняты и реализованы с тем, чтобы закончить этот совершенно излишний кризис".

Отметим, что Баку обвиняет блогера Александра Лапшина, имеющего двойное гражданство - РФ и Израиля, в незаконном пересечении государственной границы Азербайджана и призывах, направленных против государства. Уголовные дела по этим обвинениям возбуждены в Азербайджане.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
10:14
У полковника похитили секретные документы и телефон
10:03
Израильтянка 10 лет пробыла в рабстве у мессианского культа
09:56
Новый генсек ООН будет активно бороться с антисемитизмом
09:31
Лидер теряет очки
09:20
Израиль нанес удар по ракетной базе в Сирии
09:03
Новый посол США в Израиле намерен жить в Иерусалиме
08:33
Ливия: возле итальянского посольства взорвался автомобиль
08:16
Мильчан покупал драгоценности для Сары Нетаниягу
08:08
Начальника Генштаба ЦАХАЛа выписали из больницы
07:38
Гигантский марш против Трампа в Лос-Анджелесе
07:36
Мощное землетрясение в Папуа-Новой Гвинее
07:12
СМИ: речь для инаугурации Трампа написали его советники
07:04
Аутопсия водителя из Умм эль-Хиран взорвала арабский сектор
06:37
США: обвиняемый в краже ведра с золотом задержан в Эквадоре
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100
Система Orphus