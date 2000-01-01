22.01 10:25 MIGnews.com

Депутат Светлова: "Принято решение об экстрадиции Лапшина"

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Депутат кнессета Ксения Светлова, Сионистский лагерь прокомментировала решение Генпрокуратура Белоруссии об экстрадиции израильского блогера Александра Лапшина.Светлова заявила :"В конце недели мне стало известно, что пришло решение об экстрадиции по делу израильского блогера Александра Лапшина, арестованного в Минске. Александру теперь инкриминируют "предварительный сговор, вступление в преступную связь с неустановленными лицами и создание преступной группы с целью пересечения границы".Прискорбно, что Беларусь намеревается продолжать процесс экстрадиции Лапшина в Азербайджан. И это невзирая на все попытки предотвратить высылку и обращения со стороны МИД Израиля, России и США. На мой взгляд, тем самым, грубо нарушаются гражданские свободы, в том числе и свобода слова. Благодарю сотрудников МИДа Израиля и других стран за участие и старание помочь в непростом деле.Считаю, что условия, которые были переданы мне во время моих контактов с азербайджанской стороной по принесению извинений и освобождению Александра могут быть приняты и реализованы с тем, чтобы закончить этот совершенно излишний кризис".Отметим, что Баку обвиняет блогера Александра Лапшина, имеющего двойное гражданство - РФ и Израиля, в незаконном пересечении государственной границы Азербайджана и призывах, направленных против государства. Уголовные дела по этим обвинениям возбуждены в Азербайджане.