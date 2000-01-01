21.12 08:09 MIGnews.com

Британский парламент принял решение по Brexit

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Парламент Великобритании проголосовал во втором чтении за план выхода из Европейского союза, представленный премьер-министром Борисом Джонсоном.358 человек поддержали Brexit, запланированный на 31 января, 234 депутата проголосовали против.Теперь некоторые пункты закона, регулирующие порядок выхода Британии из состава ЕС, будут распределены между комиссиями парламента, после чего он будет передан на голосование в Палату лордов.Документ запрещает продление переходного периода, в течение которого Великобритания выходит из ЕС, но следует многим его правилам. Таким образом, после окончательного утверждения закона с 1 февраля 2020 года Соединенное Королевство в течение 11 месяцев все еще будет по законам ЕС, а влиять на них сможет сразу после официального вступления Brexit в силу – с 1 января 2021 года.12 декабря в Великобритании состоялись досрочные парламентские выборы, победителем которых стала Консервативная партия во главе с Джонсоном. Консерваторы получили в Палате общин получили 365 мест из 650, что означает возможность самостоятельно сформировать большинство в парламенте.