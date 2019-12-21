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Помпео-МУС: Вашингтон против преследования Израиля | Фото:21.12 07:47   MIGnews.com

Помпео-МУС: Вашингтон против преследования Израиля

Госсекретарь США Майк Помпео поддержал Израиль после решения прокурора Международного уголовного суда о расследовании предполагаемых "военных преступлений" на территории ПА.

Об этом он написал в Twitter.

В частности, Помпео подчеркнул, что Штаты не считают палестинцев – суверенным государством, а это в свою очередь означает, что решение МУС является необоснованным.

"Мы решительно выступаем против этого и любых других действий, направленных на несправедливое преследование Израиля", – подчеркнул госсекретарь США.

Он также отметил, что пусть к прочному миру лежит через прямые переговоры между израильтянами и палестинцами, а не через юридические процедуры. "Израиль не является государством-участником МУС", - констатировал он.




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