21.12 07:47 MIGnews.com

Помпео-МУС: Вашингтон против преследования Израиля

Today, the #ICC prosecutor raised serious questions about the ICC’s jurisdiction to investigate #Israel. Israel is not a state party to the ICC. We firmly oppose this unjustified inquiry that unfairly targets Israel. The path to lasting peace is through direct negotiations. — Secretary Pompeo (@SecPompeo) December 21, 2019

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Госсекретарь США Майк Помпео поддержал Израиль после решения прокурора Международного уголовного суда о расследовании предполагаемых "военных преступлений" на территории ПА.Об этом он написал в Twitter.В частности, Помпео подчеркнул, что Штаты не считают палестинцев – суверенным государством, а это в свою очередь означает, что решение МУС является необоснованным."Мы решительно выступаем против этого и любых других действий, направленных на несправедливое преследование Израиля", – подчеркнул госсекретарь США.Он также отметил, что пусть к прочному миру лежит через прямые переговоры между израильтянами и палестинцами, а не через юридические процедуры. "Израиль не является государством-участником МУС", - констатировал он.