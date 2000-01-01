Гинзберг: не допущу вреда системе правосудия за мой счет
Вечером, 20 декабря, адвокат Орли Бен-Ари Гинзберг отказалась от должности исполняющей обязанности государственного прокурора Израиля после того, как ее назначение вызвало резкий протест со стороны юридического советника правительства Авихая Мандельблитта.
"Я отказываюсь от своего назначения на пост главы прокуратуры", – написала она министру юстиции Амиру Охане.
Гинзберг сказала, что ее невольно втянули в борьбу между большими силами. Тем не менее, она поблагодарила Охану за его доверие, а также подчеркнула, что уверена в собственных способностях и не сомневается, что успешно справилась бы с новой должностью.
Но, как отметила адвокат, попытка превратить это назначение в политический вопрос, направленный на подрыв верховенства закона, противоречит ее ценностям.
"Созданная вокруг атмосфера угрожает подорвать доверие общественности. Я не допущу вреда системе правосудия за свой счет", – подчеркнула Гинзберг.
Кого Охана назначит следующим на должность, от которой отказалась Гинзберг, пока неизвестно.
О ее назначении было объявлено во вторник после того, как Шай Ницан покинул свой пост. Кандидаты на должность государственного прокурора обычно имеют более высокий стаж, чем нынешний у Гинзберг.
БАГАЦ "временно" заморозил ее вступление в должность 18 декабря, буквально за пять минут до официального назначения. Ордер был подписан судьей Мани Мазузом. Это произошло из-за петиции "Движения за чистоту власти" против назначения.
Избрание адвоката на временную должность вызвало резкую критику со стороны юридического советника правительства и других лиц.
Позже Гинзберг выразила "разочарование" в связи с решением юридического советника правительства Авихая Мандельблитта, не одобрившего ее назначения на пост.