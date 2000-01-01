22.12 02:55 MIGnews.com

Война в Сирии: Россия и Китай заблокировали резолюцию ООН

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Россия и Китай наложили четырнадцатое с начала сирийского конфликта вето на резолюцию в Совете безопасности ООН.По данным Reuters, Москва и Пекин заблокировали документ о поставках международной помощи из Турции и Ирака гражданским лицам.Резолюция позволила бы осуществлять трансграничные гуманитарные поставки в течение года с двух пунктов пропуска в Турции и одного в Ираке. Однако Россия предложила свой собственный проект текста, в котором прописаны поставки в течение полугода только через два перехода в Турции.Посол США при ООН Келли Крафт в ответ на вето заявила, что шокирована сложившейся ситуацией, поскольку последствия "будут катастрофическими". Российский проект также потерпел неудачу на заседании Совбеза ООН.