22.12 01:40 MIGnews.com

Ассанж дал показания в суде Мадрида

Поделиться

Все по теме

Комментарии





В субботу, 21 декабря, основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж дал показания в суде Мадрида в рамках расследования дела о шпионаже.Он говорил по видеосвязи, передает на Reuters.Дело сосредоточено на утверждениях, что камеры и микрофоны были установлены в посольстве в Эквадоре с июня 2017 года по начало 2018 года испанской частной охранной фирмой Undercover Global S.L для слежки за Ассанжем. Представитель министерства иностранных дел от комментариев отказался.Записи, в которых были зафиксированы разговоры между Ассанжем и его адвокатами, могли быть переданы разным сторонам, в том числе "властям из Эквадора и агентам из Соединенных Штатов по приказу американской разведки".Во время показаний Ассанж заявил, что не знал об камерах фирмы Undercover Global. Он предположил, что наблюдение, вероятно, предназначалось для членов его юридической группы.Владелец и директор UC Global S.L. Дэвид Моралес отказался сообщить, шпионила ли его компания за Ассанжем. "Вся информация является конфиденциальной и принадлежит правительству Эквадора", - заявил он.Юридическая команда Ассанжа хочет, чтобы фирму и ее основателя обвинили в преступлениях, среди которых нарушение неприкосновенности частной жизни и адвоката-клиента, отмывание денег и взяточничество.Ассанж провел в посольстве почти семь лет, чтобы избежать экстрадиции в Швецию по обвинениям в изнасиловании.В апреле он был принудительно выслан из посольства и заключен в тюрьму на 50 недель. Полное слушание по делу об экстрадиции Ассанжа назначено на февраль.Его предъявляют 18 обвинений в США, включая сговор с целью взлома правительственных компьютеров и нарушение закона о шпионаже. Если его признают виновным, он может провести десятилетия в тюрьме.