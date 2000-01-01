21.12 20:05 MIGnews.com

Член Кнессета: израильтян должны и будут судить в Гааге

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Член Кнессета Юсеф Джабарин , глава комиссии по внешним сношениям Объединенного Арабского Списка выступил в связи с решением международного трибунала в Гааге и реакцией на него в Израиле.Господин Джабарин сообщил: “Израильские правительства - не выше закона. Израильские премьер-министры, министры обороны, высокопоставленные сановники должны и будут допрашиваться международном трибунале. Панические реакции в Израиле иллюстрируют насколько стабильность режима оккупации зависит от международной легитимации - легитимации, которой у него никогда не будет. Важно помнить это в период, когда Нетаниягу и его правительство ежедневно провозглашают свои намерения аннексировать поселения”.Джабарин отметил: “Создание плана поселений на оккупированных территориях, расстрелы тысяч невооруженных протестующих и невинных гражданских в Газе и лишение палестинцев их земель, у всего этого должны быть юридические последствия на международном уровне”.