Rambler's Top100








Опросы




Nakonu.com











Член Кнессета: израильтян должны и будут судить в Гааге 21.12 20:05   MIGnews.com

Член Кнессета: израильтян должны и будут судить в Гааге

Член Кнессета Юсеф Джабарин , глава комиссии по внешним сношениям Объединенного Арабского Списка выступил в связи с решением международного трибунала в Гааге и реакцией на него  в Израиле.

Господин Джабарин сообщил: “Израильские правительства - не выше закона. Израильские премьер-министры, министры обороны, высокопоставленные сановники должны и будут допрашиваться международном трибунале. Панические реакции в Израиле иллюстрируют насколько стабильность режима оккупации зависит от международной легитимации - легитимации, которой у него никогда не будет. Важно помнить это в период, когда Нетаниягу и его правительство ежедневно провозглашают свои намерения аннексировать поселения”.

Джабарин отметил: “Создание плана поселений на оккупированных территориях, расстрелы тысяч невооруженных протестующих и невинных гражданских в Газе и лишение палестинцев их земель, у всего этого должны быть юридические последствия на международном уровне”.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
21:11
Россия договорилась о транзите своего газа через Украину
20:44
Катар передаст деньги Газе: когда объявят дату
20:11
Болтон поставил под сомнение компетентность МУС
19:39
Исламский альянс ищет пути для обхода санкций
19:00
Названы главные "неудачники"-миллиардеры года
17:39
Лавров: США не помешают России реализовывать проекты
17:07
ХАМАС ликует из-за скандального решения МУС по Израилю
16:37
В Германии резко ответили США на новые санкции
16:01
ОАЭ: Израиль воспринимается арабскими странами, как партнер
15:36
Сын Нетаниягу отчитал ЕС и поставил дипломатов в ступор
15:00
На семью Заворотнюк обрушилась новая неприятность
14:37
Фото обнаженных израильтянок продолжают сливать в Telegram
14:21
Кровавые протесты в Индии: число жертв растет
13:58
Амир Перец: мы будем ключевыми партнерами Ганца
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus