21.12 19:23 MIGnews.com

Охана: перед Бен-Ари положили заряженный пистолет

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Министр юстиции Амир Охана прокомментировал отказ Орли Бен-Ари Гинзбург занять место и.о. генерального прокурора Израиля.Охана заявил: “Совершенно очевидно, что на Бен-Ари оказали давление, и это привело к ее решению отказаться от назначения на пост исполняющего обязанности генерального прокурора”.Охана добавил: “Это все равно, что перед ней на стол положили заряженный пистолет. Я не знаю, что за пистолет, и кто его положил, но к несчастью я вижу, что именно так продолжается эта кампания. С моей точки зрения - это еще одно доказательство того расследование и прояснение того, что творится в судебной системе”.В пятницу вечером заместитель прокурора центрального округа Орли Бен-Ари Гинзберг отказалась от назначения на должность и.о. генерального прокурора Израиля.В официальном заявлении Орли Бен-Ари говорится: “После почти трех десятилетий профессиональной и преданной идее работы в прокуратуре я полагаю, что в судебной системе устроили “дьявольские пляски”, в которых меня вынуждают исполнять роль. Я была выбрана министром юстиции на пост исполняющего обязанности генерального прокурора и я уверена в моих способностях играть эту роль успешно”.Партия Авода-Гешер немедленно приветствовала решение Орли Бен-Ари, опубликовала заявление: “Адвокат Орли Бен-Ари повела себя логично и разумно, отказавшись от поста исполняющего обязанности генерального прокурора, и не стала коллаборационистом министра юстиции Амира Оханы в его попытке превратить пост генерального прокурора в инструмент предвыборной кампании”.Бен-Ари продолжила: “Попытка превратить мое назначение в политическую проблему, в попытку навредить верховенству закона - отвратительна и противоречит моим ценностям. Создавшаяся атмосфера угрожала причинить вред институту прокуратуры и еще более подорвать доверие к нему. Я не готова причинять судебной системе еще больший ущерб, я сделаю все, чтобы такой ущерб предотвратить.Несмотря на данное мне право возглавить офис государственной прокуратуры в этот важный период, я сочла необходимым отдать приоритет общественному благу перед личными интересами. Поэтому, я отзываю свое согласие занять пост заместителя генерального прокурора, который мне столь дорог. Я продолжу работать и вносить вклад, насколько это возможно на любой роли, которую мне дадут. Я благодарю министра юстиции за оказанное мне доверие, я благодарю всех юристов, и всех людей находящихся за пределами системы, которые доверили мне вести корабль, но на этот раз - система и общественное доверие более важны для меня”.