21.12 21:44 MIGnews.com

Ганц: все мы будем бороться за справедливость

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Председатель партии "Кахоль Лаван" Бени Ганц отреагировал на решение прокурора Международного уголовного суда о расследовании предполагаемых "военных преступлений" Израиля на территории ПА."Я служил государству Израиль в течение 38 лет, от солдата до 20-го начальника штаба Армии Обороны Израиля. Я подчеркиваю: Армия Обороны Израиля является одной из самых моральных в мире. Солдаты несут с собой дух ЦАХАЛа, кодекс этики, поддерживающий неприкосновенность оружия и человеческое достоинство, – в соответствии с которым мы всегда действовали и будем действовать. ЦАХАЛ и государство Израиль не ведут преступную войну", – подчеркнул он.По словам Ганца, совершенно не существует оснований для требования начала расследования в отношении Израиля в Гааге."Ясно, что это политическое, а не юридическое решение. Я еще раз подчеркиваю: когда речь идет о праве Государства Израиль на самооборону, нет коалиции и оппозиции. Мы все будем бороться за справедливость и наше основное право на защиту Государства Израиль и наших граждан", – резюмировал он.