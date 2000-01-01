Rambler's Top100








Опросы




Nakonu.com











Ганц: все мы будем бороться за справедливость | Фото:21.12 21:44   MIGnews.com

Ганц: все мы будем бороться за справедливость

Председатель партии "Кахоль Лаван" Бени Ганц отреагировал на решение прокурора Международного уголовного суда о расследовании предполагаемых "военных преступлений" Израиля на территории ПА.

"Я служил государству Израиль в течение 38 лет, от солдата до 20-го начальника штаба Армии Обороны Израиля. Я подчеркиваю: Армия Обороны Израиля является одной из самых моральных в мире. Солдаты несут с собой дух ЦАХАЛа, кодекс этики, поддерживающий неприкосновенность оружия и человеческое достоинство, – в соответствии с которым мы всегда действовали и будем действовать. ЦАХАЛ и государство Израиль не ведут преступную войну", – подчеркнул он.

По словам Ганца, совершенно не существует оснований для требования начала расследования в отношении Израиля в Гааге.

"Ясно, что это политическое, а не юридическое решение. Я еще раз подчеркиваю: когда речь идет о праве Государства Израиль на самооборону, нет коалиции и оппозиции. Мы все будем бороться за справедливость и наше основное право на защиту Государства Израиль и наших граждан", – резюмировал он.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
21:11
Россия договорилась о транзите своего газа через Украину
20:44
Катар передаст деньги Газе: когда объявят дату
20:11
Болтон поставил под сомнение компетентность МУС
20:05
Член Кнессета: израильтян должны и будут судить в Гааге
19:39
Исламский альянс ищет пути для обхода санкций
19:00
Названы главные "неудачники"-миллиардеры года
17:39
Лавров: США не помешают России реализовывать проекты
17:07
ХАМАС ликует из-за скандального решения МУС по Израилю
16:37
В Германии резко ответили США на новые санкции
16:01
ОАЭ: Израиль воспринимается арабскими странами, как партнер
15:36
Сын Нетаниягу отчитал ЕС и поставил дипломатов в ступор
15:00
На семью Заворотнюк обрушилась новая неприятность
14:37
Фото обнаженных израильтянок продолжают сливать в Telegram
14:21
Кровавые протесты в Индии: число жертв растет
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus