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ОАЭ: Израиль воспринимается арабскими странами, как партнер | Фото:21.12 16:01   MIGnews.com

ОАЭ: Израиль воспринимается арабскими странами, как партнер

Министр иностранных дел Объединенных Арабских Эмиратов шейх Абдулла бин Заед Нахиян опубликовал статью о растущем сотрудничестве между арабскими государствами и Израилем.

Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Глава МИД ОАЭ назвал статью "Исламская реформация, на Ближнем Востоке складывается арабо-израильский альянс". По его словам, арабские страны постепенно начали менять курс 60-х годов прошлого века, когда хотели уничтожить Израиль. Сейчас же государства наоборот стремятся к сотрудничеству.

"Арабские страны рассматривают Израиль как партнера по торговле и безопасности", – говорится в статье.

По мнению Нахияна, экстремизм в развитых странах Ближнего Востока сходит на нет, из-за чего арабская молодежь остается открытой для союза с Израилем и новых идей в целом.

Глава внешнеполитического ведомства добавил, что угроза Ирана и растущие амбиции Турции являются сближающим фактором для таких стран, как Израиль, Египет, Греция и Ливан.



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