ОАЭ: Израиль воспринимается арабскими странами, как партнер

Глава МИД ОАЭ назвал статью "Исламская реформация, на Ближнем Востоке складывается арабо-израильский альянс". По его словам, арабские страны постепенно начали менять курс 60-х годов прошлого века, когда хотели уничтожить Израиль. Сейчас же государства наоборот стремятся к сотрудничеству.
"Арабские страны рассматривают Израиль как партнера по торговле и безопасности", – говорится в статье.
По мнению Нахияна, экстремизм в развитых странах Ближнего Востока сходит на нет, из-за чего арабская молодежь остается открытой для союза с Израилем и новых идей в целом.
Глава внешнеполитического ведомства добавил, что угроза Ирана и растущие амбиции Турции являются сближающим фактором для таких стран, как Израиль, Египет, Греция и Ливан.
Islam’s reformation: an Arab-Israeli alliance is taking shape in the Middle East | The Spectator https://t.co/uzJNi6GUsa