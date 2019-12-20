Сын Нетаниягу отчитал ЕС и поставил дипломатов в ступор
Старший сын премьер-министра Биньямина Нетаниягу, Яир отчитал в Twitter делегацию Европейского Союза в Израиле.
Это произошло из-за реакции дипломатов на статью "Монитор" о связях BDS с террористами "Народного фронта освобождения Палестины" (НФОП).
"ЕС выступает против террора везде, где бы это ни происходило. Мы будем и впредь решительно осуждать террористические атаки против израильских граждан. Обвинения против ЕС в поддержке терроризма неприемлемы и не соответствуют действительности", – написали дипломаты.
האם הכסף האירופאי בידיים טובות? ומה הקשר בין רצח רינה שנרב, התארגנות הטרור החשודה ברצח ומנהלי כספים בארגוני זכויות אדם? תהיו איתנו ====>#YourMoneyInGoodHands