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Сын Нетаниягу отчитал ЕС и поставил дипломатов в ступор | Фото:21.12 15:36   MIGnews.com

Сын Нетаниягу отчитал ЕС и поставил дипломатов в ступор

Старший сын премьер-министра Биньямина Нетаниягу, Яир отчитал в Twitter делегацию Европейского Союза в Израиле.

Это произошло из-за реакции дипломатов на статью "Монитор" о связях BDS с террористами "Народного фронта освобождения Палестины" (НФОП).

"ЕС выступает против террора везде, где бы это ни происходило. Мы будем и впредь решительно осуждать террористические атаки против израильских граждан. Обвинения против ЕС в поддержке терроризма неприемлемы и не соответствуют действительности", – написали дипломаты.

В ответ сын премьер-министра жестко раскритиковал Европейский Союз: "ЕС – враждебная глобалистская организация не только для Израиля, но и для всех стран Центральной и Восточной Европы. Пошли вон".

Представители Делегации Европейского Союза не придумали, что ответить Яиру Нетаниягу, потому просто оставили пожимающие плечами смайлики под его сообщением.




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