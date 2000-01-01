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Лавров: США не поменают России реализовывать проекты | Фото:21.12 17:39   MIGnews.com

Лавров: США не помешают России реализовывать проекты

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 21 декабря заявил, что проект строительства газопровода "Северный поток-2" продолжится, несмотря на американские санкции.

Соответствующее заявление обнародовано в пресс-службе МИД РФ.

С интересом наблюдаем за тем, как США переходят знаковую грань во внешней политике, начиная вводить санкции против собственных союзников. Речь идет не о содействии европейцам в бесперебойном обеспечении энергоносителями по приемлемым ценам, а о стремлении лишить их гарантированных источников такого снабжения из России. Причем желание навредить российскому экспорту – отнюдь не единственное и даже не главное", – заявил Лавров.

По его мнению, Вашингтон стремится навязать Европе американский сжиженный газ, подорвав способность РФ конкурировать на мировых рынках.

"Россия реализовывала и продолжит реализовывать свои экономические проекты независимо от чьих-либо санкций. Будет, однако, любопытно посмотреть, насколько реально суверенны европейские страны, от которых, как, например, от Германии, сегодня командным голосом из Вашингтона требуют безропотно финансировать энергетическую отрасль США, забыв про собственные экономические интересы", – добавил он.


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