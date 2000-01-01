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В Германии резко ответили США на новые санкции | Фото:21.12 16:37   MIGnews.com

В Германии резко ответили США на новые санкции

Канцлер Германии Ангела Меркель раскритиковала санкции США против российского газопровода "Северный поток-2".

С таким заявлением она выступила 18 декабря в Бундестаге еще до того, как соответствующие меры вступили в силу, передает Der Tagesspiegel.

"Переговоры (о транзите газа между Украиной и Россией) проходят относительно обнадеживающе, в связи с чем будет неправильно, если Украина останется без транзитных сборов... А с другой стороны, у нас есть вот эта позиция по "Северному потоку-2", – сказала канцлер.

По словам Меркель, Германия видит в переговорах с США единственный ответ на принятие Конгрессом решения о санкциях.

"Германия не намерена отступать, но я не вижу другой возможности, кроме как вести переговоры о том, что мы не одобряем подобную практику", – добавила она.

В свою очередь, представитель Социал-демократической партии Германии Нильс Шмид заявил, что американские санкции являются "бременем для двухсторонних отношений". Он заверил, что соответствующие меры не помешают завершить работу по строительству российского газопровода.


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